Dieci anni di storia, di riscoperta del territorio e di fotografia vissuta come gioco e condivisione. Sabato scorso, 5 settembre, si è svolta la decima edizione della Caccia al Tesoro Fotografica Life – Memorial Fabrizio Piro, un traguardo importante per un progetto che in questo decennio ha saputo far guardare la città di Sciacca con occhi diversi, unendo la community locale e tanti appassionati.

Le squadre partecipanti si sono radunate in Piazza Duomo, dove ad accoglierle c’era lo staff di Life, formato dai soci de L’Altra Sciacca, dai familiari e amici di Fabrizio Piro – a cui l’iniziativa è dedicata – e dai local manager di Igers Agrigento. Tra i saluti iniziali è intervenuto anche Salvatore Borzacchiello, membro del Consiglio Direttivo di Igers Italia, che ha espresso grande apprezzamento per la manifestazione, definendola un modello virtuoso e originale per raccontare e valorizzare il territorio.





Dopo il riepilogo del regolamento e la consegna delle pergamene contenenti indizi e mappe ai capisquadra, il via ufficiale alla gara è stato dato, come da tradizione, da Giovanni Piro, figlio di Fabrizio. Alle ore 19:00, dopo un pomeriggio di ricerche e scatti creativi tra le vie della città, la competizione sul campo si è ufficialmente conclusa.

Un’edizione speciale quella di quest’anno. La caccia al tesoro è stata infatti dedicata alla Madonna del Soccorso con il relativo tema “LIFE is devotion” svelato proprio in concomitanza con l’inizio della manifestazione. L’iniziativa vuole essere quindi il contributo de L’AltraSciacca alle manifestazioni organizzate nell’ambito del 400° anniversario dalla liberazione della peste ad opera della Santa Patrona.





Al termine della prova sul campo sono state premiate la prime tre squadre che hanno indovinato il maggior numero di obiettivi nel minor tempo:

– 1° Classificato: New Team 2026, composta da Claudia Albino e Giandomenico e Manfredi Lazzara

– 2° Classificato: Le Ponzare, composta da Angela Catania, Nicoletta Fici e Rossella Imbornone

– 3° Classificato: Un semu cosa, composta da Ornella Gulino, Lara Maniscalco, Gisella Montalbano e Giacomo Marciante.

Per tutte le altre squadre la gara non finisce qui: nelle prossime settimane una giuria di qualità valuterà gli scatti realizzati durante la giornata per assegnare i restanti premi in palio.

L’associazione L’AltraSciacca desidera rivolgere un sentito ringraziamento al Comune di Sciacca per il patrocinio concesso, alla Basilica Maria Santissima del Soccorso per la preziosa collaborazione nella persona dell’arciprete Don Calogero Lo Bello, e a tutti coloro che, a vario titolo, hanno collaborato per la perfetta riuscita dell’evento.

Luogo: piazza don minzoni, SCIACCA, AGRIGENTO, SICILIA

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