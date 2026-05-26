Ha messo a confronto esperti di fama nazionale e internazionale di diverse branche della medicina e ha riscosso grande partecipazione e successo. Il IX Convegno “Complessità clinica e assistenziale – Dies Panormitanae atque Magnae Graeciae”, organizzato da Salvatore Corrao, Ordinario di Medicina Interna all’Università degli Studi di Palermo e da Francesco Perticone, professore emerito all’Università Magna Graecia di Catanzaro, con Cicacongress, ha ricevuto gli apprezzamenti di tutti i partecipanti.

Dal 21 al 24 maggio, al Saracen Sands Hotel & Congress Centre di Isola delle Femmine, clinici e scienziati si sono alternati sul palco, condividendo pratiche e strategie. L’evento si è trasformato in una importante occasione di confronto tra specialisti, pazienti e rappresentanti istituzionali, per discutere sulle nuove sfide nella gestione delle malattie croniche complesse.

“Sono state quattro giornate intense. Grazie a tutti, a chi ha partecipato e agli scienziati che hanno portato lezioni e relazioni straordinarie -commenta il prof. Corrao -. Sul palco anche giovani brillanti relatori, di varie scuole, che hanno attestato la vitalità all’interno dei gruppi di lavoro e grande capacità espositiva”.

Intervista chiusura convegno a prof. Salvatore Corrao





Luogo: Saracen Sands Hotel & Congress Centre, Via Libertà, 128/A, ISOLA DELLE FEMMINE, PALERMO, SICILIA

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