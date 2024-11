Mondo del lavoro in sciopero, i primi dati sulle adesioni a Palermo. Cento per cento all’Anello ferroviario. Ridulfo Cgil Palermo: “Siamo davanti a una carestia programmata. Col governo Meloni, potere d’acquisto diminuito del 15 per cento”.

Alle 9, prima dell’appuntamento in piazza Croci a Palermo, iniziano già a confluire i primi dati della partecipazione allo sciopero generale di oggi di Cgil e Uil, che si annuncia altissima.

Alle ore 9.30 il concentramento e poi la partenza del corteo per piazza Verdi, dove si terrà il comizio conclusivo. A Palermo ci saranno in piazza i lavoratori delle principali aziende metalmeccaniche, a partire da Fincantieri, edili, del commercio e del terziario, dei trasporti, dell’agroindustria, della funzione pubblica e della sanità, delle scuole e dell’Università, dell’energia, delle telecomunicazioni, dei trasporti, i precari, i rider, i pensionati.

La Fiom di primo mattino certifica un’adesione del da parte dei lavoratori dei Cantieri Navali del 75 per cento, alla Selikab di Carini sciopera il 65 per cento dei lavoratori, agli ascensoristi di Schindler l’80 per cento dei lavoratori.

Alta la partecipazione del settore edile: al cantiere dell’anello ferroviario della D’Agostino incrocia oggi le braccia il 100 per cento dei lavoratori, fa sapere la Fillea Cgil, e al cantiere del centro Rimed di biotecnologie il 60 per cento dei lavoratori della Italiana Costruzioni, alle Cementerie il 40 per cento. In una delle maggiori aziende partecipate del Comune, l’Amap, si registra l’adesione allo sciopero del 50,62 per cento dei lavoratori del settore energetico rappresentati dalla Filctem Cgil. Nell’agroindustria si contano già le prime adesioni raccolte dalla Flai Cgil come quelle del settore pesca con la Co.ge.pa, dove il dato parla del 100 per cento di adesione dei lavoratori e nell’agroindustria all’azienda Feudo Disisa adesione riscontrata del 50 per cento. Altissima anche la presenza degli stagionali del settore agricolo al corteo. Nel commercio la Filcams Cgil dà conto della partecipazione in un’azienda del settore come Lidl, con il 20 per cento dei lavoratori allo sciopero.

Nel settore dei trasporti, la Filt Cgil evidenzia l’adesione presso la New Coop, azienda della logistica. E Nidil aggiunge il dato dell’adesione del 40 per cento dei lavoratori somministrati di Temporary in missione presso Ast, l’azienda siciliana dei trasporti. Nel settore delle telecomunicazioni, tra i primi dati della mattinata a giungere dalla Slc Cgil è quello della Fibermind, azienda progettazione reti, col 30 per cento. Nel comparto del pubblico impiego, la Fp Cgil conferma l’adesione del 50 per cento dei lavoratori e delle lavoratrici della Città Metropolitana (ex Provincia).

