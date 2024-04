Il progetto “Scommetto su di me”, gestito dall’associazione di Volontariato “La Città Felice” Onlus di Mineo (CT), volto a combattere le dipendenze dal gioco e la ludopatia, sta per concludere il suo ciclo di attività.

Mercoledì 17 aprile, alle ore 11:00 convegno finale del progetto presso la sala convegni “Armando Mingrino” dell’ASP di Enna, alla presenza del suo Commissario Straordinario, Mario Zappia, che aprirà i lavori. A presentare il progetto Antonio Gambuzza, mentre Valerio Tranchida, Melissa Zuccalà ed Eleonora Bosco, illustreranno le varie fasi dell’iniziativa. La giornata sarà moderata dal giornalista Salvatore Palermo.

Finanziato dall’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana (Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali) e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il programma ha investito nella sensibilizzazione e nella formazione di operatori del settore sociale, toccando diverse realtà comunali nelle nove province siciliane.

Iniziato il 21 aprile 2023, con il coinvolgimento di diversi comuni delle 9 province siciliane, “Scommetto su di me” ha segnato un anno di iniziative suddivise in informazione, sensibilizzazione, formazione e attività pratiche attraverso lo “Sportello Amico” e interventi esperienziali. Questo impegno congiunto ha avuto come scopo quello di prevenire il fenomeno del gioco d’azzardo patologico, offrendo sostegno e strumenti per un’efficace prevenzione, come previsto dall’art. 5 del codice del terzo settore – Accordo Programma 2019.





