“Per noi della Ugl di Catania Santo Castiglione non è stato soltanto il politico con cui confrontarsi, l’autorità con la quale dialogare, la parte datoriale con la quale concertare, ma è stato soprattutto un pezzo di storia di costante vicinanza al nostro mondo sindacale e un impareggiabile amico. Piangiamo la sua prematura ed improvvisa scomparsa, ricordando con commozione la grande umanità e l’innata simpatia che lo hanno da sempre caratterizzato, al pari di quella passione per la politica e per la sua Catania che gli saranno sempre riconosciuti. Non c’è stata, infatti, attività che nella sua vita non abbia svolto con amore e spirito di servizio, marcando sempre la sua genuina e sincera catanesità, anche quando è stato chiamato a ricoprire incarichi regionali. Per questo (e non solo) la sua mancanza sarà davvero terribile. Attoniti, ci stringiamo al profondo dolore della moglie Graziella, del figlio Giuseppe e di tutta la sua famiglia, con un sentimento di cordoglio e l’espressione delle più sentite condoglianze.” Lo dice, anche a nome di tutti i segretari di federazione, dei dirigenti, dei rappresentanti sindacali e degli iscritti, il segretario territoriale Giovanni Musumeci.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.