Palermo – “Sono profondamente dispiaciuto per la scomparsa di Mimmo Sudano, ex parlamentare e leader storico della Democrazia Cristiana e poi dell’UDC. Un politico di altri tempi che sarà ricordato per la sua lealtà politica e umana”. Ai familiari il mio personale cordoglio e un abbraccio a Valeria”.

Lo dice Gianfranco Miccichè alla notizia della scomparsa di Domenico Sudano.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.