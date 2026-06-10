Sarà un’occasione per riflettere sul rapporto tra scrittura, disegno, spazio urbano e partecipazione comunitaria, con sessioni sia esplicative che esperienziali.

Con “Palermo città che si riscrive: mini-festival delle comunità grafomani e grafopittoriche” partono, infatti, gli incontri di condivisione dei risultati delle ricerche della XII edizione di Idea – Azione promosse dall’Istituto Arrupe.

Il primo dei tre incontri sarà il prossimo 12 giugno; condurrà l’incontro di condivisione Alessio Castiglione presso Villa Filippina di Palermo, dalle 10.00 alle 18.00. Il ricercatore, dopo aver esplorato per un anno queste comunità, racconterà i risultati della sua attività. Le comunità interessate sono: Newbookclub community lab, Parole Notturne, Unìsono e Urban Sketchers Palermo.





Dopo il saluto introduttivo di p. Gianni Notari (direttore dell’Istituto Arrupe), prenderanno la parola Massimo Massaro (ideatore e coordinatore del Programma di ricerca Idea – Azione), Federico Batini (tutor scientifico e docente dell’Università La Sapienza di Roma), Giocchino Lavanco (Università di Palermo), Charlie Barnao (sociologo) e Alessio Castiglione. A seguire ci saranno alcuni laboratori di comunità di scrittura e pittura e la creazione di un’installazione sociale con mostra temporanea.

“Ho avuto modo, grazie a Idea Azione, di analizzare l’impatto sociale che, in questi anni, ha dato e continua a dare il Newbookclub – afferma Alessio Castiglione, fondatore di Newbookclub community lab – come arte a servizio del sociale per sviluppare comunità. Vogliamo fare capire il valore sociale, politico e culturale che hanno queste realtà nella vita della nostra città. Queste comunità stanno riscrivendo la città, con punti di forza e di debolezza, partendo dalla sua bellezza”. Nella ricerca è stata svolta pure una comparazione con la comunità montana Arvier, nella Valle d’Aosta per aprire un confronto con l’esperienza di Palermo. “Per i nostri borsisti della XII edizione di Idea – Azione – spiega Massimo Massaro ideatore e coordinatore del Programma di ricerca Idea-Azione – è giunto il momento di condividere i risultati della loro attività con stakeholder, esponenti del Terzo settore e soggetti istituzionali. Siamo molto soddisfatti del lavoro perchè Idea-Azione continua ad essere un’iniziativa che propone un approccio alternativo alla ricerca, cooperativo e non competitivo che guarda molto ai bisogni sociali e punta ad azioni concrete nel territorio”.





Le altre ricerche Idea-Azione – i cui risultati verranno presentati nei prossimi mesi di settembre e ottobre – sono: la ricerca di Mirco Vannoni che ha sperimentato nuove pratiche per contrastare il fenomeno di emarginazione sociale delle persone senza dimora (SFD) attraverso la co-creazione di programmi culturali; la ricerca di Valerio Lombino che sta lavorando alla creazione di un archivio della Primavera di Palermo per valorizzare il passato nella prospettiva di rilancio di una progettazione urbana partecipata dal basso.

Tutti i lavori di ricerca prodotti all’interno di “Idea-Azione” sono consultabili presso la Biblioteca “p. Angelo Carrara SJ” dell’Istituto Arrupe e nella sezione del sito dedicato a Idea-Azione https://istitutoarrupe.it/news…/3-incontri-x-3-ricerche/

Da più di dieci anni, con il Programma di ricerca Idea -Azione, finanziato dalla Tokyo Foundation for Policy Research attraverso il Programma Sylff, viene proposta una ricerca con un approccio concreto, non autoreferenziale, ancorato al territorio e volto a migliorare la qualità di vita delle comunità.

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