“Bisogna garantire la presenza degli assistenti igienico-sanitari nelle scuole. Senza questa fondamentale figura gli alunni con disabilità più gravi sono abbandonati a se stessi, ci sono casi in cui vengono contattati i genitori per intervenire per la loro assistenza. E’ inconcepibile, così facendo viene negato non solo il diritto allo studio ma anche il diritto ad una vita dignitosa”. Ad affermarlo sono Federica Badami segretaria generale Cisl Palermo Trapani, Vito Cassata segretario generale Cisl Scuola Palermo Trapani, Stefano Spitalieri segretario generale Fisascat Cisl Palermo Trapani e Roberto Benigno segretario aziendale Fp Cisl Palermo Trapani Comune di Palermo. “Bisogna risolvere e affrontare al più presto questa diatriba sulle competenze, che secondo una legge regionale del 2019, spettano alla Regione di concerto con gli enti locali per garantire ‘la piena realizzazione della persona, il diritto ai servizi educativi e all’istruzione, all’apprendimento e all’inclusione degli studenti con disabilità certificata’. Siamo pronti a chiedere anche un tavolo in Prefettura, per mettere insieme tutte le parti coinvolte, comune, Regione, e istituzioni scolastiche, Asp, insieme ai sindacati, per affrontare e risolvere subito questa emergenza”, continuano i sindacalisti. “Esistono ad esempio associazioni di familiari senza fini di lucro che possano garantire servizi educativi, sanitari, socio-assistenziali, culturali. Bisogna valutare insieme tutte le possibili strade e contestualmente risolvere anche l’annosa vertenza degli Asacom, gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione degli studenti con disabilità, non solo per garantire agli studenti una assistenza totale e qualificata, ma anche per tutelare una continuità occupazionale di queste importanti figure professionali”. I quattro sindacalisti concludono “non può essere la burocrazia, le diatribe sulle competenze a negare un diritto sacrosanto a questi ragazzi e alle loro famiglie. La scuola dovrebbe essere il primo luogo in cui, solidarietà, equità, sostegno, vengono assicurati”.

