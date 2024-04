Due giornate di festa per la riapertura del museo che ha sede all’interno dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Vincenzo Ragusa e Otama Kiyohara – Filippo Parlatore” di piazza Turba a Palermo e per i 140 anni dalla fondazione dello stesso istituto. La mostra, celebra il “giapponismo” in Sicilia e i suoi due maggiori esponenti dell’epoca. Da Poste Italiane la cartolina celebrativa.



Palermo. Si svolgerà lunedì 22 aprile alle ore 12.00, presso l’aula magna dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Vincenzo Ragusa e Otama Kiyohara – Filippo Parlatore” di piazza Generale Euclide Turba 71 a Palermo, la conferenza stampa di presentazione della sezione giapponese e del nuovo allestimento espositivo del museo “Vincenzo Ragusa O’Tama Kiyohara”. L’esposizione, vuole commemorare il 140esimo anno dalla fondazione dell’istituto, inizialmente denominato Museo Artistico Industriale, Scuole Officine. L’evento sarà suggellato da un annullo filatelico operato sul posto da Poste Italiane.

Al termine della conferenza stampa, gli intervenuti potranno visitare in anteprima la sezione museale. Il taglio ufficiale del nastro, invece, è previsto nella giornata di martedì 23 aprile alle ore 18.00.

Luogo: Scuola, Piazza Euclide Turba , 71, PALERMO, PALERMO, SICILIA

