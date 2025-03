Pubblicata in questi giorni l’elenco delle scuole che sono state ammesse al finanziamento di progetti nell’ambito del potenziamento e miglioramento degli ambienti scolastici, formativi e sostegno all’innovazione didattica e nell’ambito della didattica immersiva per l’acquisto di attrezzature, per la realizzazione delle aule immersive e per le spese di personale da impiegare in orari extracurriculari.

Due importante misure di finanziamento per le scuole che mirano, nel primo caso, a realizzare interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi comuni quali mense, palestre, auditorium, sale per attività comuni, laboratori e biblioteche, spazi esterni anche sportivi, negli edifici adibiti ad uso scolastico, al fine di incrementare la propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, di ridurre il fenomeno dell’abbandono scolastico, di consentire una più ampia accessibilità agli ambienti e di favorire il tempo pieno, e nel secondo caso, ad agire sullo sviluppo delle Immersive Technologies, quali la Realtà virtuale (VR) e la Realtà Aumentata (AR), che favorendo un apprendimento attivo ed esperienziale, facilitano l’acquisizione di capacità trasversali, quali le competenze informatiche e tecnologiche, il ragionamento astratto e sistemico, l’empatia e la creatività con l’acquisto di attrezzature inerenti alla realizzazione di “Aule immersive”, comprensivi di Software e dei beni accessori strettamente necessari per implementare la fruizione delle aule immersive.

Le scuole della provincia di Palermo aggiudicatari del finanziamento sono presenti nei comuni di Palermo, Altavilla Milicia, Altofonte, Balestrate, Bagheria, Borgetto, Camporeale, Capaci, Carini, Cerda, Castelbuono, Cinisi, Corleone, Gangi, Giardinello, Ficarazzi, Lercara Friddi, Marineo, Misilmeri, Mezzojuso, Monreale, Partinico, San Giuseppe Jato, Terrasini e Termini Imerese.

Ringrazio l’assessore regionale all’Istruzione, Mimmo Turano, per lo stanziamento assegnato e per l’attenzione puntuale verso gli istituti scolastici ed i loro alunni. Attraverso questi fondi le scuole siciliane si potranno dotare di metodi di apprendimento al passo con i tempi, rispetto ai nuovi criteri educativi e di crescita formativa per garantire ai giovani un futuro all’altezza delle aspettative.

Così in una nota il commento del deputato questore all’Ars Vincenzo Figuccia.





