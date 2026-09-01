Palermo 1 settembre 2026 – “La scuola deve partire per tutti e deve partire con tutte le risorse necessarie”. Nel rivolgere gli auguri di buon inizio di anno scolastico a studentesse e studenti, famiglie, docenti, dirigenti scolastici, personale Ata e a tutti i lavoratori della scuola, la Flc Cgil Palermo esterna forte preoccupazioni su alcune criticità che restano.

La prima riguarda le temperature elevate, che rischiano di rendere particolarmente difficili le prime settimane di lezione in edifici spesso non adeguati ad affrontare il caldo. “Il cambiamento climatico impone interventi strutturali sull’edilizia scolastica e sul comfort climatico delle aule: non possiamo più considerare queste situazioni come eccezionali”, afferma Fabio Cirino, segretario generale Flc Cgil Palermo.

La seconda è la necessità di integrare gli organici del personale Ata, ripristinando almeno i posti tagliati, in base alle richieste effettive dell’ambito territoriale. “Oggi gli organici – afferma Cirino – risultano insufficienti rispetto alle reali esigenze delle istituzioni scolastiche e alla necessità di garantire sicurezza, vigilanza, servizi amministrativi e piena funzionalità dei plessi”.

Particolarmente urgente è infine la situazione del sostegno agli alunni con disabilità. “A Palermo e provincia – spiega Cirino – altri alunni hanno ottenuto nuove certificazioni: è necessario un nuovo decreto di assegnazione dei posti di sostegno in deroga e occorre farlo rapidamente. Altrimenti questi bambini e ragazzi rischiano di iniziare l’anno scolastico senza il sostegno didattico di cui hanno diritto. Su inclusione e diritto allo studio non sono accettabili ritardi».

«Ci auguriamo – conclude Cirino – che sia un anno positivo di crescita personale e culturale per i ragazzi e di valorizzazione per tutti coloro che garantiscono il funzionamento della scuola pubblica. Il nostro impegno: continueremo a vigilare affinché a studenti e lavoratori siano garantiti diritti, sicurezza e condizioni adeguate».

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.