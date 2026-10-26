quali Palermo 26 ottobre 2026 – «La scuola pubblica ha bisogno di ascolto, responsabilità e scelte concrete. Occorre partire dalle priorità reali e rimboccarsi le maniche per affrontare ciò che, purtroppo, da anni si ripresenta a ogni avvio dell’anno scolastico, rimanendo identico e irrisolto». Lo dichiarano Fabio Cirino, segretario generale della Flc Cgil Palermo e Dario Fazzese, segretario confederale della Cgil Palermo, che aggiungono: “Non servono le dichiarazioni di principio che ritornano puntuali a ogni evento celebrativo. Chiediamo impegni concreti per affrontare i problemi irrisolti della Scuola”.

È questo l’obiettivo dell’iniziativa “Scuola, le vere priorità. Costruire un’agenda per la scuola pubblica tra bisogni reali e scelte politiche”, promossa dalla Cgil Palermo e dalla Flc Cgil Palermo, che si terrà il 29 ottobre, dalle 16 alle 19, presso l’Istituto Gramsci Siciliano, ai Cantieri culturali alla Zisa, in via Paolo Gili 4.

L’invito è stato inoltrato da Flc e Cgil a tutte le forze politiche, con l’intento di coinvolgerle in un confronto aperto sulle priorità della scuola, attraverso le testimonianze dirette delle lavoratrici e dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti, dei genitori e dei dirigenti scolastici.

“Edifici sicuri e adeguati, personale sufficiente e stabile, inclusione degli alunni con disabilità, servizi che rendano effettivo il diritto allo studio, contrasto alla dispersione scolastica e riconoscimento del lavoro nella scuola: sono questi i bisogni attorno ai quali costruire un’agenda condivisa, capace di tradursi in interventi e responsabilità verificabili – proseguono Cirino e Fazzese – Vogliamo che siano le persone che vivono quotidianamente il mondo dell’istruzione a indicare le urgenze. Chi lavora nelle scuole, chi le frequenta e le famiglie conoscono le conseguenze delle carenze di personale, degli spazi inadeguati e dei servizi insufficienti. Le loro voci devono trovare ascolto e risposte nelle istituzioni e nella politica”.

«A tutte le forze politiche – aggiungono i segretari Flc Cgil Palermo e Cgil Palermo – chiediamo di partecipare con disponibilità all’ascolto e di assumere impegni precisi, ciascuna per le proprie responsabilità. Difendere la scuola pubblica significa garantire risorse, personale, strutture e servizi. Il confronto del 29 ottobre vuole essere un punto di partenza per costruire questa agenda e seguirne l’attuazione: le comunità scolastiche hanno diritto a vedere finalmente affrontati i problemi che denunciano da anni”.

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