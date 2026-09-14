Palermo. “Domani, con il suono della prima campanella, migliaia di studentesse e studenti siciliani torneranno nelle loro classi. A loro, alle famiglie, ai docenti, al personale Ata e a tutti coloro che ogni giorno lavorano nella scuola rivolgo il mio augurio più sincero per un nuovo anno scolastico ricco di crescita, conoscenza e opportunità”. Lo dichiara Luisella Lionti, segretaria generale della Uil Sicilia, alla vigilia dell’avvio delle lezioni in Sicilia, che prosegue: “Il primo giorno di scuola porta con sé emozioni, aspettative e speranze. Per tanti ragazzi rappresenta un nuovo inizio. Per quelli più giovani, il primo passo di un percorso importante. Ma proprio mentre ci apprestiamo a celebrare questo momento non possiamo dimenticare le difficoltà con cui la scuola siciliana continua a fare i conti. Troppi edifici, infatti, hanno bisogno di interventi di manutenzione e messa in sicurezza mentre palestre, laboratori, spazi comuni e servizi non sono sempre all’altezza delle esigenze degli studenti e del personale. La scuola non può limitarsi ad aprire i propri cancelli ma deve garantire ambienti sicuri, accoglienti e adeguati in cui studiare e lavorare con dignità. Resta inoltre aperta la questione del lavoro – aggiunge la Lionti –. A tanti giovani continuiamo a chiedere di studiare, formarsi e prepararsi senza però offrire loro prospettive occupazionali stabili. Il risultato è che molti sono costretti a lasciare la propria terra. Anche il mondo della scuola, inoltre, continua a essere segnato da un precariato diffuso che incide sulla continuità didattica e sulla qualità del servizio. Domani, dunque, insieme agli auguri, rivolgiamo un appello alle istituzioni. Investire nella scuola è necessario perché significa investire nei giovani e nel futuro della Sicilia. Servono risorse per la manutenzione degli edifici, stabilità per il personale, servizi efficienti e politiche capaci di creare lavoro vero e qualificato. La nostra terra non può permettersi di perdere le sue energie migliori. A tutte le ragazze e a tutti i ragazzi – conclude la segretaria generale – auguro un buon inizio di anno scolastico. Che possano tutti coltivare i propri talenti, realizzare le proprie aspirazioni e trovare nella nostra Isola le condizioni per costruire il loro futuro”.









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