Garantire il diritto allo studio e all’inclusione e il diritto alla dignita’ del lavoro per gli assistenti per l’autonomia e la comunicazione (c.d. Asacom) e’ una vera e propria battaglia di civilta’”. Lo dichiara il senatore di FRATELLI D’ITALIA Raoul Russo, componente della commissione Sanita’, Affari Sociali e Lavoro e relatore del disegno di legge 236/22, di cui e’ prima firmataria la senatrice Ella Bucalo. Il disegno di legge e’ stato il tema della tavola rotonda odierna con alcune ssociazioni che rappresentano la categoria ed e’ attualmente in discussione nelle commissioni del Senato della Repubblica. Un appuntamento organizzato dal dipartimento regionale delle professioni di FRATELLI D’ITALIA a Catania. “Gli Asacom svolgono nelle istituzioni scolastiche l’essenziale funzione di assistenza all’autonomia e comunicazione in favore degli alunni con disabilita’, fondamentale ai fini del loro diritto allo studio, all’istruzione e all’inclusione. Il nostro intento e’ sottrarre al lavoro precario decine di migliaia di questi operatori e nel contempo dare alle famiglie la garanzia di un’adeguata ed immediata assistenza ai loro figli e non come avviene oggi in molti contesti territoriali, in ritardo rispetto all’avvio delle lezioni. Noi di FRATELLI D’ITALIA non faremo mai mancare il nostro impegno sino a quando queste figure diventeranno internalizzate dal Ministero dell’istruzione e del Merito, per entrare stabilmente e a pieno nell’istituzione scolastica” conclude.(

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.