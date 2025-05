Palermo 27 maggio 2025 – La Flc Cgil Palermo chiede il ritiro della nota dell’Uat di Palermo inviata giovedì scorso a tutte le istituzioni scolastiche sull’utilizzo della nuova Passweb dell’Inps. Si tratta di un applicativo per la lavorazione delle pratiche pensionistiche e per l’applicazione dei benefici contrattuali elaborato e imposto alle scuole dall’Inps e che dovrebbe già essere utilizzato per il personale che va in pensione dal 1 settembre 2025.

La nota che ha per oggetto “adempimenti a carico delle istituzioni scolastiche” è stata inviata il 22 maggio dall’Ambito territoriale di Palermo dell’ufficio scolastico regionale e sta scatenando proteste presso le scuole iche e le segreterie scolastiche della città.

La Flc Cgil Palermo è pronta alla mobilitazione. “Come Flc Cgil abbiamo già espresso netta contrarietà in tutte le sedi e in tutti i livelli all’uso della Passweb – afferma il segretario generale Flc Cgil Palermo Fabio Cirino – E’ stato presentato dal sindacato nazionale ricorso al Tar di Roma contro questa ingiustificata imposizione e l’udienza è fissata per l’8 ottobre. Le norme non prevedono nessuna obbligatorietà per il personale amministrativo delle scuole ad usare l’applicativo, dal momento che è previsto che le scuole utilizzino esclusivamente il sistema informativo del Mim e non quello di altri enti”.

Secondo la Flc Cgil Palermo, le pratiche pensionistiche comportano compiti discrezionali e interpretativi che non sono di competenza delle istituzioni scolastiche.

“La certificazione dei dati retributivi, il controllo e la verifica di quelli presenti in piattaforma Mef, presuppongono una competenza specialistica – è il parere del segretario Flc Cgil Cirino – Alcune operazioni connesse all’uso della piattaforma Passweb determinano una modifica dell’estratto conto, la cui responsabilità ricadrà unicamente sulle scuole. E il personale non si trova nelle condizioni giuridiche e professionali di compiere le procedure e di aggiornare la posizione assicurativa dei dipendenti che hanno presentato domanda di dimissioni con diritto di pensione”.

L’Flc nella lettera fa anche riferimento al fatto che il 18 dicembre scorso, in sede di sigla del Ccnl tra il ministero dell’Istruzione e i sindacati, sono state dette parole chiare: la gestione delle pratiche su Passweb è un’attività aggiuntiva e deve pertanto presupporre la disponibilità delle lavoratrici e dei lavoratori, che possono anche rifiutarsi.

“Ribadiamo – conclude Cirino – come più volte detto in passato, che le segreterie scolastiche già sono ridotte a lavorare in condizione di vera e propria emergenza a causa della carenza di organici. E non hanno nessun obbligo in merito a Passweb, che deve rimanere di competenza dell’Inps. Chiediamo pertanto il ritiro della circolare”.



