Martedì 30 aprile 2024, Mississippi (MI).

Pepp1, cantautore e creepy-rocker di stanza a Milano, classe 1996 e reduce dalla pubblicazione del suo album di debutto “È polpa mia” (2022, Hukapan Records), torna a distanza di due anni con un nuovo disco, anticipato oggi da un nuovo singolo dal titolo “Se io fossi Magalli”, arricchito dalla collaborazione con il musicista afroamericano Papa Black Face.

L’obiettivo di Papa Black Face è di rendere omaggio al suo idolo Giancarlo Magalli componendo un blues d’amore insieme al cantautore Pepp1. Le divergenze musicali tra i due artisti – l’uno legato a sonorità black, l’altro alla caciara white da balera – porteranno ad un sonoro diverbio.

SCOPRI IL BRANO: https://bfan.link/se-io-fossi-magalli





Credits:

Giuseppe La Grutta (voce, basso elettrico, arrangiamento delle trombe finte)

Papa Black Face (voce)

Marco Carboni (chitarre)

Jack Zorzi (pianoforte, programmazione della batteria, trombe finte e arrangiamento delle trombe finte)

Pasquale Guarro (batteria blues)

Mix: Jack Zorzi

Master: Carlo Madaghiele

Registrato presso Studio Panino (Hukapan) da Luca Mezzadra e presso Bambol Studio da Jack Zorzi.

Cover: Badafra

BIO:

Pepp1 (pron. Peppuàn) nasce nel 1996, anno ricordato un po’ da tutti per gli sviluppi cruciali della diatriba Oasis-Blur e per il telegatto alla serie “Il Maresciallo Rocca”. All’età di tre anni si appropria di una decina di 45 giri ed assimila spiritualmente il brano “Donna Felicità” de I Nuovi Angeli facendone un mantra personale. Nel 2016 si trasferisce a Milano, dove si diploma in Basso Elettrico Jazz presso il Conservatorio Verdi.

Le sue canzoncine uniscono la passione per le sonorità del rock britannico all’affetto casto nei confronti della lingua italiana. Il risultato è puro Creepy Rock: gli argomenti trattati spaziano infatti da vicende di voyeurismo appassionato al desiderio di morire per indigestione di Big Mac, passando per love stories culminate su un binario ferroviario.

Nel 2022 pubblica il suo disco d’esordio “È Polpa Mia” per l’etichetta Hukapan di Elio e le Storie Tese. Tale LP dal retrogusto seminale è stato registrato insieme al complesso de Le Api al Sugo negli studi della band milanese.

A luglio 2023 apre Il Concertozzo di Elio e le Storie Tese a Carpi insieme a Le Api al Sugo.

A maggio 2024 pubblica un nuovo EP dal titolo “Giardini Pubici” (Hukapan Records).

https://www.instagram.com/pepp1_lagrutta/

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.