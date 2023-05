Il torneo sportivo amatoriale aperto a tutti e a tutte Mediterraneo Antirazzista giunge quest’anno alla sedicesima edizione e parte da Piazza Magione, luogo simbolico per le tante lotte che, negli anni, hanno portato a una riappropriazione di questo spazio pubblico come luogo educativo, di cura e socialità.

La manifestazione si svolgerà dentro e intorno al campetto di calcio che la comunità educante del quartiere Kalsa ha recuperato con i bambini e le bambine, gli/le abitanti e le associazioni, nell’iniziativa #CantiereCampetto.

Non saranno soltanto tornei di calcio a cinque o di pallavolo ma due giorni di tanti sport gratuiti per tutti e tutte, attività, laboratori e spettacoli: “Un momento di incontro in cui l’intera comunità rivendica luoghi come questo, – dice Lara Salomone dell’associazione Handala – spazi pubblici che favoriscano la nascita e la crescita delle relazioni necessarie ad abbattere stereotipi e costruire diritti e futuro”.

La tappa della Kalsa è organizzata dai progetti Sport Popolare in Spazio Pubblico sostenuto da Fondazione con il Sud e Traiettorie Urbane sostenuto da Con i Bambini e Fondazione Eos.