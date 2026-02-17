Si chiama “Semplicemente Andrè” ed è il nuovo concerto – recital scritto da Andrea Sannino che arriverà in Sicilia il prossimo maggio grazie alla Agave Spettacoli di Andrea Randazzo e alla Top Agency Music Srl. Tre le date previste sulla nostra isola: a Palermo giovedì 21 maggio al Nuovo Teatro Zappalà ed ad Adrano venerdì 22 e sabato 23 maggio al teatro Bellini. Gli spettacoli inizieranno alle 21:00. Già avviata la prevendita dei biglietti su www.ticketone.it, al botteghino del teatro Bellini e nei punti vendita autorizzati. Il concerto prevede la direzione musicale di Mauro Spenillo e le coreografie di Teresa Sannino, la regia di Donato Eremita e la produzione di Claudio Malfi management.





“A casa mia, in 25 metri quadri, si stava stretti. Ma si parlava e si sognava tanto – spiega Andrea Sannino – Ma non potendo portare ogni spettatore nella casa dove sono nato, ho deciso di fare l’opposto: portare la mia casa a teatro trasformando il palcoscenico in un salotto familiare, caldo, autentico”.

Semplicemente Andrè è un viaggio intimo e coinvolgente tra i ricordi dove la musica e le parole non sono soltanto il mezzo, ma anche il punto d’arrivo.

Andrea Sannino apre il sipario sulla sua storia personale, portando il pubblico direttamente nel cuore della sua vita: Napoli, i sogni di un ragazzo qualunque, le emozioni di chi ha creduto nella musica come voce dell’anima.





Accompagnato da musica dal vivo e da una narrazione sincera fatta di racconti e aneddoti, battute e confessioni, l’artista ripercorre il cammino che da ragazzo ‘dei vicoli’ l’ha portato a diventare una delle voci più amate del panorama musicale napoletano.

Tra un brano e l’altro “Semplicemente Andrè” diventa un abbraccio al pubblico, un invito a riscoprire la bellezza della semplicità, la forza dei sogni e l’umanità che si cela dietro ogni artista.

Un concerto recital che, come solo la magia del teatro e della musica insieme riescono a fare, emoziona e diverte.

Un inno alla vita, semplicemente…Semplicemente Andrè.

Per info e approfondimenti è possibile inviare una mail all’indirizzo agavespettacoli@inwind.it.

