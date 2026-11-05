Lunedì prossimo 9 novembre, Confimprese Palermo promuove alla Camera di Commercio di Palermo Enna l’incontro programmatico “Semplificare. Competere. Eccellere”.

Nella casa delle imprese a Palermo, interverranno, accanto al presidente di Confimprese Palermo Giovanni Felice, Il presidente nazionale di Confimprese Italia Guido D’Amico, l’ assessore regionale alla Attività produttive Edy Tamajo, l’assessore regionale all’istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e gli assessori comunali alle Attività produttive Giuliano Forzinetti e alle Attività sociali Mimma Calabrò.

“Sono tre le azioni che abbiamo pensato per rilanciare il tessuto imprenditoriale – dice il presidente di Confimprese Palermo – meno burocrazia e più legalità con procedure chiare e trasparenti per favorire le imprese, contrastare la corruzione e combattere l’abusivismo. Poi competere, attraverso la formazione e la qualificazione per l’accesso al lavoro. Infine, eccellere dando valore alla creatività ed al talento, promuovendo la qualità e l’innovazione”.

I lavori si svolgeranno nell’arco della mattinata fino alle 13.





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