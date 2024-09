Nonostante le continue proteste degli isolani e il netto rifiuto emerso durante la proiezione in anteprima della fiction “Sempre al tuo fianco” tenutasi a Stromboli lo scorso aprile, RAI Fiction ha comunque deciso di inserire la serie nel proprio palinsesto, con la messa in onda prevista per domani, afferma Christian Del Bono, presidente di Federalberghi Isole Eolie. L’incontro di aprile era stato organizzato proprio per raccogliere il parere della comunità locale, che, in una partecipata assemblea pubblica – durante la quale i vertici di RAI Fiction non avevano avanzato alcuna proposta concreta – aveva invece mostrato un proprio filmato emotivamente carico, ripercorrendo le drammatiche ore dell’incendio che devastò l’isola nel maggio 2022 e quelle dell’alluvione di agosto dello stesso anno. Quest’ultima, causata dall’assenza della vegetazione distrutta dall’incendio, aveva riversato fango sull’isola, una situazione che continua a ripetersi ogni volta che, come nei giorni scorsi, si verificano forti precipitazioni.

Questo presunto collegamento tra incendio e alluvione è stato – tra i vari fatti posti a carico degli indagati – chiaramente evidenziato dal Giudice per le indagini preliminari, che ha fissato l’udienza per il 28 novembre 2024 nel processo penale in cui Federalberghi Isole Eolie si è costituita parte civile. A tale udienza sono stati chiamati a comparire i responsabili della società di produzione e quella che si è occupata degli effetti speciali.

È vero che i vertici di RAI Fiction non sono direttamente coinvolti penalmente, ma è altrettanto vero che, essendo una co-produzione, è quasi inevitabile che debbano rispondere dei danni in sede civile. Le dichiarazioni di Paola Amirati, secondo cui la RAI non avrebbe responsabilità dirette, risultano quindi generiche e riferite esclusivamente alla sfera penale, mentre le questioni civili rimangono tutt’altro che risolte.

A nulla è servita la presa di posizione del Presidente della Regione, Renato Schifani, che aveva compreso il sentimento degli eoliani e sottolineato l’incoerenza di una fiction nata per esaltare la Protezione Civile, ma che ha finito per arrecare danni significativi proprio al territorio che avrebbe dovuto proteggere.

Inoltre, si registra un’evidente disparità di trattamento: mentre la fiction su Stromboli, nonostante le polemiche e i danni causati, è stata sbloccata per la messa in onda, la fiction dedicata a Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace e simbolo di accoglienza, rimane inspiegabilmente bloccata da mesi. Questo doppio standard solleva ulteriori interrogativi sulla gestione dei contenuti da parte di RAI.

Nelle scorse settimane, avendo appreso di un presunto progetto RAI di promozione dell’isola di Stromboli, abbiamo richiesto – conclude Del Bono – di riceverne una copia per poter contribuire ad amplificarne l’impatto positivo. Tuttavia, restiamo ancora in attesa di una risposta.

