dom. 23 giugno 2024 | h 20:30

Pinacoteca del Museo Diocesano di Catania

SERENATE TASCABILI

Pocket serenades

Joaquin Palomares, violin

Gaetano Adorno, viola

David Apellaniz, cello

Maria Pia Tricoli, piano



L.V. Beethoven

Trio per archi in Do minore, op. 9 n. 3

J. Brahms

Quartetto per piano e archi in Do minore, op. 60

Luogo: Museo Diocesano di Catania, via Etnea, 8, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Data Inizio: 23/06/2024

Data Fine: 23/06/2024

Ora: 20:30

Artista: Cuarteto Soledad

Prezzo: 15.00

