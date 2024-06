Oggi verrà presentata ufficialmente la sesta edizione di Performare Festival, un progetto artistico che mette al centro della propria azione la danza contemporanea e la ricerca artistica e che si svolgerà a Serradifalco (Caltanissetta) dal 2 al 13 luglio.

La conferenza stampa è in programma alle ore 11:15 e sarà ospitata nella Sala convegni di Sicilbanca (via Duca n.30). Interverranno le due direttrici artistiche, Simona Miraglia e Amalia Borsellino ed i protagonisti di questa edizione. Modera il giornalista Michele Bruccheri.

Sempre oggi un ricco programma per un’anteprima di Performare Festival, con tre appuntamenti organizzati in collaborazione con Scenario Pubblico, Centro di Rilevante Interesse Nazionale per la Danza. Si inizia alle 18.00 con The Swan’s Road, una parata danzante a cura delle artiste del Collettivo SicilyMade, che si snoderà fra le vie del comune coinvolgendo sia danzatori che cittadini alle prese con una variazione contemporanea del celebre assolo La morte del cigno. A seguire, alle 19.30 in Piazza Vittorio Emanuele, conosciuta come “Quadrato”, andrà in scena la performance Icaro di Ocram Dance Movement, una rivisitazione contemporanea del mito, con la regia di MarcoLaudani e Sergio Campisi, la coreografia di Marco Laudani e l’interpretazione del giovane danzatoreIsmaele Buonvenga. Infine, alle 21.30 il Teatro Comunale A. De Curtis ospiterà la compagnia Ocram Dance Movement con Achilles’, lavoro della coreografa Glenda Gheller con l’inesauribile energia dei suoi interpreti Ismaele Buonvenga, Rebecca Bendinelli, Rachele Pascale e Nunzio Saporito.

Il Festival, ideato e diretto da Simona Miraglia e Amalia Borsellino del Collettivo SicilyMade, è prodotto dall’Associazione IN ARTE, con il sostegno di Ministero della Cultura, dell’Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, del Comune di Serradifalco e della Fondazione Sicana – SICILBANCA.

Sarà possibile collegarsi da remoto per seguire la conferenza stampa collegandosi a questo link:

https://meet.google.com/cvh-kgrx-hic

Luogo: SERRADIFALCO, CALTANISSETTA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.