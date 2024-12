La Fit Cisl conferma di essere il primo sindacato nel settore Igiene Ambientale a Palermo e in provincia. A confermarlo il voto espresso il 3 e il 4 dicembre dalle lavoratrici e dai lavoratori nelle aziende del territorio. In 2267 sono stati chiamati al voto per eleggere Rsu e Rlssa, l’affluenza ha raggiunto l’85 per cento. Risultano già eletti 73 RSU e 23 RLSSA della Federazione Trasporti e Ambiente della Cisl. Le operazioni di scrutinio in alcune aziende dei servizi ambientali della provincia di Palermo sono in fase di completamento. “Al di là degli annunci prematuri di chi non attende i veri risultati, e da giorni da ‘i numeri’, nelle more che si completino le operazioni di voto il risultato è che la Fit Cisl ha già ottenuto un grande esito confermandosi primo sindacato a Palermo e in provincia nel settore Ambiente” commentano Vincenzo Traina segretario aziendale Fit Cisl Rap e Alessandro Miranda della segreteria provinciale Fit Cisl. Solo nell’azienda Rap di Palermo la Fit conquista 21 RSU su 23 e 5 RLSSA su 6 anche nella Srr Palermo Area Metropolitana è il primo sindacato. “Al netto del numero dei RSU e RLSSA elette, anche il numero dei voti complessivi è a favore della nostra organizzazione e pari al 61% di tutti i voti espressi” aggiungono. “D’altronde solo nell’azienda Rap su 1523 lavoratori , 1291 sono andati al voto e 1120 hanno votato la Fit Cisl. Il tentativo fuori da ogni senso logico di far fare le elezioni anche alla Fondazione Sant’Orsola che svolge servizi cimiteriali, conferma che le maldestre operazioni di distrazione di massa non servono a coprire l’assenza di consenso”. Primi anche nei comuni di Altavilla, Casteldaccia, Misilmeri, Termini e Santa Flavia, nei territori serviti dalla ditta Dusty, dalla Icos, dalla Ecoburgus, da Casteldaccia Ambiente, da Caruter e nelle Madonie lo scrutinio è in corso. “Un ringraziamento a tutte le candidate e candidati, ai componenti delle commissioni elettorali, sono stati sei mesi di campagna elettorale – commenta Dionisio Giordano segretario generale Fit Cisl Sicilia – che confermano la competenza dell’intero gruppo dirigente della Fit Cisl e che proseguirà nell’azione sindacale di tutela e miglioramento delle condizioni economiche e normative delle lavoratrici e dei lavoratori dei servizi ambientali, già a partire dai prossimi tavoli di confronto per il rinnovo del CCNL e in tutti i tavoli di contrattazione aziendale insieme alle RSU appena elette”.





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.