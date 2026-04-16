La Uiltucs Sicilia pronta a una mobilitazione per ribadire lo stop al reclutamento di nuovo personale ausiliario esterno e chiedere di procedere prima con l’internalizzazione delle figure ad oggi in servizio. In una nota a firma del segretario generale Uiltucs Sicilia, Ida Saja, il sindacato ricorda la necessità di annullare l’avviso pubblico straordinario pubblicato dall’Asp di Catania il 30 marzo scorso, finalizzato alla formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato nel profilo di Oss, operatore sociosanitario.







L’Asp di Catania in una nota al Prefetto ha comunicato che non può procedere con l’annullamento del bando in quanto, tra l’altro, avrebbe carattere di straordinarietà. Una tesi respinta dalla Uiltucs secondo la quale manca una vera motivazione, in quanto l’azienda “non ha mai fornito dati oggettivi sul reale fabbisogno di personale Oss, né elementi istruttori idonei a giustificare il ricorso a una procedura emergenziale in luogo degli strumenti ordinari.





Appare inoltre evidente una contraddizione nella posizione aziendale, laddove si afferma che la procedura di mobilità per il medesimo profilo professionale è già in itinere e definibile in tempi stimati di circa tre mesi. In tale contesto, il ricorso a un avviso straordinario rischia di determinare sovrapposizioni, disparità di trattamento e potenziali contenziosi, senza apportare reali benefici in termini di efficienza e tempestività”.

Inoltre, “la distinzione tra Oss e altre figure, quali gli ausiliari, non appare sufficiente a giustificare il permanere di esternalizzazioni in ambiti riconducibili all’assistenza e al supporto ai servizi sanitari”.





La Uiltucs dunque si dice “disponibile a un confronto immediato e costruttivo presso la Prefettura”, ma ritiene al contempo “che non sia più rinviabile un cambio di passo nelle relazioni sindacali, fondato su trasparenza, condivisione delle scelte e rispetto del ruolo delle rappresentanze dei lavoratori. In assenza di riscontri concreti, ci si riserva di intraprendere ogni iniziativa utile alla tutela dei lavoratori e alla salvaguardia della correttezza delle procedure”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.