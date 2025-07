Si terrà domani, venerdì 1 agosto 2025 alle ore 18:00, presso il Palazzo del Municipio di Santa Domenica Vittoria, l’incontro “Servizi e Infrastrutture Sociali di Comunità: Bilanci e Nuove Prospettive”.

L’evento conclude il Servizio di assistenza all’integrazione socioalloggiativa dei migranti, il Servizio di assistenza domiciliare sociosanitaria e lo sportello di assistenza abitativa rivolta agli immigrati.

L’appuntamento rientra nell’ambito del PNRR – Missione 5 Componente 3 Investimento 1 – Linee di intervento 1.1.1 “Servizi e infrastrutture sociali di comunità”.

Ad aprire i lavori sarà Gabriele Gurgone, Coordinatore del Progetto PNRR per il Comune di Santa Domenica Vittoria.

Seguiranno i saluti istituzionali del Sindaco Nunzio Spartà.

Tra gli interventi previsti, anche quello di Giuseppe Cicala, Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

Le conclusioni saranno affidate a Paolo Ragusa, Coordinatore del Consorzio Umana Solidarietà e Presidente Nazionale di ANCOS UNCI.

Un’occasione significativa per fare il punto sullo stato dell’arte dei progetti in corso e per costruire, attraverso il dialogo, nuove prospettive di sviluppo sociale e territoriale.

