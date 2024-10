Il Co.Ri.Bi.A. – Consorzio di Ricerca sul Rischio Biologico in Agricoltura – organizza un seminario dal titolo “Servizi ecosistemici: valorizzazione della biodiversità agricola regionale”, in programma il prossimo 6 novembre, alle ore 9,30, nell’Aula Magna “G.P.Ballatore” del dipartimento SAAF dell’Università degli Studi di Palermo in Viale delle Scienze, Edificio 4.

L’evento rientra in un progetto tecnico-scientifico promosso dal Co.Ri.Bi.A. riguardante la valorizzazione della biodiversità regionale, in un’ottica di conservazione e ripristino degli ecosistemi, considerati un aspetto strategico per la prosperità e il benessere psicosociale.

Lo sviluppo del tema, centrale per il futuro economico della Sicilia, oltre che per la tutela delle culture tipiche e dei terreni, si avvarrà del contributo di importanti esponenti del mondo istituzionale e scientifico.

Aprirà i lavori Salvatore Barbagallo, assessore regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale, della Pesca mediterranea. A concludere sarà Dario Cartabellotta, dirigente generale Dipartimento regionale dell’assessorato Agricoltura.

La partecipazione all’appuntamento, realizzato in collaborazione con la Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia, dà diritto ai Crediti Formativi Professionali secondo regolamento della formazione CONAF approvato con delibera del Consiglio n.162/2022.





