Uno spazio di incontro con la partecipazione di tutti gli enti coinvolti: l’appuntamento per gli aspiranti candidati ai 26 posti dei 4 progetti di Servizio Civi-le Universale (SCU) del CESV Messina è fissato per venerdì 27 marzo dalle ore 16:30 alle ore 19:30, nella sede del Centro Servizi (via Salita Cappuccini 31, Mes-sina).

La giornata vedrà la partecipazione dei responsabili delle associazioni coinvolte, ai quali si potranno porgere tutte le domande del caso, dalla sede al tipo di attività previste. E dalle ore 17:30 alle ore 18:30 ci sarà una presentazione frontale con slides.

A questa parte – la presentazione con slides – gli aspiranti volontari della provincia potranno partecipare nelle tre sedi decentrate di Milazzo, (CESV Messina, via S. Marco 154), Ficarra (Assome, piazza Umberto I) e Sant’Agata di Militello (Asso-ciazione Siciliana Leucemia, via Puglie 14). Le tre sedi saranno infatti collegate con la sede di Messina così da favorire i giovani che vivono lontano dal capoluogo.

L’incontro, pensato appositamente per gli aspiranti candidati a prestare Servizio Civile in uno dei 4 progetti, è organizzato in tempo utile per fornire ogni chiari-mento in vista della candidatura formale che deve aver luogo entro le ore 14:00 di giorno 8 aprile.

Di seguito un breve riepilogo dei 4 progetti SCU del CESV.

• Per il programma Diritti in Rete “Giovani e Volontariato per Comunità Inclusive” il progetto “Ri-generazioni Civiche” si propone di promuovere azioni concrete di cittadinanza attiva, educazione civica e rigenerazione. Due le sedi (Messina, via Salita Cappuccini n. 31, e Milazzo, via San Marco n. 154, adiacente Chiesa San Marco) e quattro i posti disponibili.

• È riferito al programma Inclusivity & Diversity Plan il progetto “Connessioni di cura – Accesso, Assistenza e Inclusione nei Nebrodi” che ha l’obiettivo di contribuire a garantire il diritto alla salute per le persone ammalate e non autosufficienti nei co-muni montani e rurali dei Nebrodi, attivando un servizio di trasporto protetto e as-sistenza sociosanitaria. Sei posti disponibili e due sedi (Associazione Siciliana Leu-cemia, Via Puglie, Sant’Agata di Militello, e AssoMe, Piazza Umberto I, Ficarra).

• Afferente al programma Inclusivity & Diversity Plan anche il progetto “Inclusione, Diritti ed Empowerment per combattere le fragilità” che promuove azioni coordi-nate di riabilitazione socioeducativa, empowerment individuale, orientamento in-formativo e rafforzamento della rete di prossimità. Otto posti disponibili e due se-di (entrambe a Messina, Associazione 7000, via Monsignor Gaetano Grano 3, e CESV, via Salita Cappuccini 31).

• “Oltre le Barriere – Percorsi per l’Inclusione e l’Autonomia”, anch’esso relativo al programma Inclusivity & Diversity Plan, promuove percorsi strutturati di inclusione, autonomia e partecipazione attiva per minori con BES e DSA, giovani adulti con disabilità, famiglie vulnerabili e anziani soli. Tre sedi, tutte a Messina (Hic Et Nunc Csv, Forte Petrazza, Ninnilab, via Catania 497, e CESV, via Salita Cappuccini 31) e otto posti disponibili.

Luogo: CESV Messina, Salita Cappuccini , 31, MESSINA, MESSINA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.