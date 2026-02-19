Si terrà il prossimo 20 febbraio alle ore 10 all’hotel Sea Palace di Catania il convegno organizzato da UGL Sicilia, dal titolo: Servizio idrico integrato: dagli acquedotti tradizionali al gestore unico.

Un momento di confronto con l’obiettivo di dare un contributo a una maggiore comprensione del meccanismo che segna il passaggio dal sistema idrico frammentato al Sistema Idrico Integrato (SII), acquedotto, fognatura, depurazione. Delle sue criticità e dei suoi punti di forza.

Nella provincia di Catania il passaggio resta incompleto. Sono 23 su 58 i Comuni del territorio di cui la società Servizi Idrici Etnei (SIE) ha già preso in carico la gestione del SII.





“Proponiamo un dibattito serio e propositivo, tra addetti ai lavori e Enti coinvolti, affinché si faccia finalmente chiarezza su una questione che si trascina da oltre vent’anni tra rinvii e perdite di tempo. Crediamo inoltre fondamentale rassicurare i lavoratori sulle loro tutele”, afferma il segretario regionale UGL Sicilia, Carmelo Giuffrida.

Dopo i saluti del segretario Giuffrida e di Giovanni Musumeci, segretario provinciale UGL Catania, interverranno il direttore di Acoset Antonio Coniglio, il presidente del CdA di Sidra, Mario Di Mulo, il presidente dell’Assemblea Territoriale Idrica (ATI) di Catania e sindaco di Adrano, Fabio Mancuso, l’amministratore delegato di SIE, Sergio Cassar, e Fabio Fatuzzo, Commissario unico alla depurazione e al riuso delle acque reflue. Concluderà Eliseo Fiorinna, segretario nazionale UGL Chimici.





Il tema del Sistema Idrico Integrato coinvolge tutti e sono molti gli amministratori che hanno risposto positivamente all’invito di UGL Sicilia come anche i gestori privati del territorio. Saranno presenti moltissimi i sindaci della provincia di Catania, a cominciare dal primo cittadino della città etnea e della città Metropolitana di Catania, Enrico Trantino. Hanno annunciato la loro presenza anche deputati regionali e nazionali e presidenti di Consiglio.

