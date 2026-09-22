Prosegue a Palermo “Sette note per l’Arte”, la rassegna che mette in dialogo la musica dal vivo con alcuni dei luoghi più rappresentativi del patrimonio culturale della città. Dopo l’apertura del 20 settembre a Palazzo Belmonte Riso, il secondo appuntamento è fissato per giovedì 24 settembre 2026 alle ore 17.30 al Museo Archeologico Regionale “Antonino Salinas”

A esibirsi sarà l’Ecu Classic, quartetto di fiati e voce soprano diretto dal Maestro Totò Ferraro. Il concerto rientra nella terza edizione della manifestazione, diretta artisticamente da Francesco Panasci, che propone un percorso tra musica, arte e luoghi della cultura palermitana.





Al Museo Salinas il pubblico sarà accolto da un prologo narrativo prima dell’esibizione musicale. L’introduzione accompagnerà i presenti alla scoperta della storia e dell’atmosfera del museo, creando un collegamento tra il patrimonio custodito nelle sale e il programma musicale della giornata.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio della Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e con la collaborazione di ECU – European Culture University, Palazzo Belmonte Riso, Museo Archeologico Regionale Salinas, Real Albergo delle Povere, Performazioni e Sonorizzazioni Contemporanee e Amici dei Musei Siciliani.





La rassegna continuerà il 27 settembre alle ore 11.30 al Real Albergo delle Povere, dove è previsto l’intervento dell’Ecu Trio, trio di fiati diretto dal Maestro Giovanni La Mattina. Il programma proseguirà poi il 3 ottobre alle ore 21 a Palazzo Belmonte Riso con il Trio Mulè e l’11 ottobre alle ore 11.30 al Real Albergo delle Povere con Cinehollywood, trio acustico con il tenore Fabrizio Corona.

“Sette note per l’Arte” attraversa così diversi spazi della cultura palermitana, affidando alla musica il compito di accompagnare il pubblico alla conoscenza di musei e luoghi storici attraverso appuntamenti pensati per unire ascolto e scoperta.

L’appuntamento con l’Ecu Classic al Museo Salinas è quindi fissato per giovedì 24 settembre 2026 alle ore 17.30. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. La manifestazione proseguirà nei prossimi appuntamenti secondo il calendario previsto, coinvolgendo altri luoghi del patrimonio culturale di Palermo.

Luogo: Museo Archeologico Regionale “Antonino Salinas”, Palermo, Piazza Olivella, 1, 90133 , PALERMO, PALERMO, SICILIA

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