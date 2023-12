La Toscana è tra le tre Regioni con più Home Restaurant, insieme a Sicilia e Lazio a dirlo la Home Restaurant Hotel che ci presenta tre Ristoranti Casalinghi su oltre 50 Home Restaurant iscritti in Toscana nella piattaforma. Al quarto posto la Sardegna.

Il settore Home Restaurant è in forte crescita e la Home Restaurant Hotel è la piattaforma con più esperienze vantando oltre 1000 Ristoranti Casalinghi in oltre 300 città oggi vi porta in Toscana alla scoperta del settore Home Restaurant. L’Home Restaurant è un settore che si sviluppa all’interno del mercato sharing economy (economia della convisione). Il ristorante casalingo è un opportunità aperta a tutti, anche a lavoratori dipendenti o professionisti con p.iva in quanto si svolge in modo occasionale incassando massimo 5 mila euro annui con codice fiscale comunicando in Questura, pratica che sbriga la Home Restaurant Hotel per i propri associati. Aggiungi un posto a tavola e porta anche tu Home Restaurant Hotel nella tua città. Esistono diversi siti web che propongono Home Restaurant senza nessun documento per essere in regola con la comunicazione Questura generando quindi sommerso, fuori dal controllo delle Autorità per la Sorvegliabilità, attività di Home Restaurant illegali che la Home Restaurant Hotel denuncia e segnala alla Poliza di Stato giornalmente. La Home Restaurant Hotel vanta in Toscana oltre 50 esperienze di Home Restaurant tutte comunicate in Questura come da Parere del ministero dell’interno del febbraio 2019. La Toscana è una regione nota agli stranieri per diverse ragioni. Il fascino di questa regione situata nel centro Italia, è dovuto alla sua bellezza naturale ma anche e soprattutto al suo ricco patrimonio culturale. Non credo sia indifferente però il fattore cibo, senza dimenticare il Chianti e dunque i vini della Toscana. La Toscana è anche Firenze, la sua capitale, la città di Dante Alighieri, e dunque è lì, in questa città che nasce la lingua italiana. Firenze è famosa per essere il centro dell’arte rinascimentale, con opere d’arte eccezionali come il David di Michelangelo e la Cattedrale di Santa Maria del Fiore. Altre città importanti includono Siena, con la sua celebre Piazza del Campo, e Pisa, famosa per la Torre pendente. Alzi la mano chi non conosce la. Torre di Pisa!

La cucina toscana è apprezzata in tutto il mondo, con piatti come la ribollita (una zuppa di pane e verdure), la bistecca alla fiorentina e i pici (una tipica pasta fatta a mano). Vedremo tra un po’ tutte le specialità toscane per la gioia del palato.

Oggi vi presentiamo tre Ristoranti in Casa in Toscana:

BIRISNONNA HOME RESTAURANT

I’GIGLIO E LA POIANA HOME RESTAURANT

LA CUCINA DEI RICORDI HOME RESTAURANT

La mia esperienza è da tempi remoti, ho sempre sognato di avere una possibilta’ di far conoscere le mie due cucine ora sono una nonna di 10 nipoti che mi hanno dato la gioia di diventare bisnonna di 4 bellissimi maschietti per questo sono chiamata la SBIRISNONNA. MI HANNO DATO LA GIOIA DI RIMETTERMI IN GIOCO Sono nata in una regione della Puglia, nel fantastico scenario del Salento in una numerosa. Sin da piccoli ci insegnavano come una bambina, doveva stare, ai fornelli. Per matrimonio sono a Firenze dove ho lavorato in ottimi ristoranti come cuoca. La vera cucina toscana, antica e moderna uniscie delle ottime ricette. IL POSTO e ‘ sulla SS.TOSCO ROMAGNOLA, PER FORLI,sono in localita’ LO SPECCHIO -SAN GODENZO (FI) CIRCONDATA DA BELLISSIME COLLINE (CON FIUMI E ‘CASCATE) prodotti del MUGELLO. DI produzione di carne prosciutti insaccati in azienda del mia nipote( come formaggi ecc.) aziende del posto.

I’GIGLIO E LA POIANA HOME RESTAURANT

Dal 1° giugno apriamo le porte della nostra casa a tutti gli amanti della buona cucina e della bellezza di Madre Terra. Ci troviamo a La Scala, San Miniato, su un poggio circondato da boschi e prati. Tutto qui parla di bellezza, di pace, di condivisione ed energia vitale. E la nostra cucina casereccia va in questa direzione, fatta di ingredienti naturali il più possibile a Km0, provenienti dal nostro giovanissimo orto o dai contadini del luogo, uova, carni e pesce selezionati all’origine. Proprio per questo vi chiediamo di prenotare almeno 36 ore prima per permetterci di garantire la massima qualità e freschezza dei prodotti. Utilizziamo esclusivamente prodotti stagionali e conserve bio prodotte nel giusto periodo dell’anno. Prepariamo inoltre conserve, dolci e liquori tipici e acqua ed oli naturali ad uso cosmetico, tutto rigorosamente naturale e senza conservanti o additivi chimici. La nostra è aperta agli amici, e a tutti gli amanti della vita di campagna che ricercano un’esperienza gustativa immersi nella meravigliosa campagna toscana.

LA CUCINA DEI RICORDI HOME RESTAURANT

La Cucina dei Ricordi di Giusy e Concetta nasce dai ricordi e dai sapori che ci hanno accompagnato durante la nostra infanzia. Abbiamo ereditato ricette dai profumi e sapori della tradizione culinaria siciliana: ricche di ingredienti genuini e semplici, rappresentano le nostre origini. Il pane fatto con il lievito madre, gli arancini, “a capunatina”, “a pasta o’funnu”, “u maccu fritto” e i dolci tipici, i cannoli, la cassata, le paste di mandorla, gli agrumi canditi, i gelati, le granite e i liquori. Accogliamo gli ospiti in un tipico casolare Toscano del 500′ situato sulle splendide colline fiorentine da cui si gode una vista mozzafiato su Firenze e sulla campagna circostante, in un ambiente intimo, ma allo stesso tempo elegante e suggestivo. A seconda delle preferenze possiamo preparare menu sia di carne che di pesce per soddisfare ogni richiesta.

