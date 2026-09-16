Confintesa Sanità Sicilia esprime soddisfazione e formula i propri auguri di buon lavoro al Dott. Riccardo Gabriele Castro, riconfermato alla Presidenza del Consiglio di Amministrazione della SEUS S.C.p.A., società che gestisce il servizio di emergenza-urgenza 118 in Sicilia.

A intervenire è Domenico Amato, Segretario Regionale di Confintesa Sanità Sicilia, che sottolinea come la riconferma possa rappresentare un importante elemento di continuità per affrontare le sfide che attendono il sistema dell’emergenza-urgenza siciliano.



«Desidero rivolgere personalmente al Presidente Riccardo Castro le mie più sincere congratulazioni per la riconferma e un caloroso augurio di buon lavoro. La guida della SEUS-SCpA comporta grandi responsabilità nei confronti dei cittadini siciliani e, soprattutto, delle donne e degli uomini che ogni giorno garantiscono con professionalità il funzionamento del servizio 118. Auspico che il nuovo mandato possa consolidare ulteriormente il confronto con le organizzazioni sindacali e tradursi in risultati concreti per i lavoratori e per l’intero sistema dell’emergenza-urgenza regionale», dichiara Domenico Amato.



Per Confintesa Sanità Sicilia, il nuovo mandato dovrà rappresentare anche l’occasione per proseguire il percorso di valorizzazione del personale SEUS, intervenendo sulle principali criticità organizzative e rafforzando la qualità, la sicurezza e l’efficienza del servizio.

«Il dialogo e il confronto costruttivo devono continuare a essere gli strumenti attraverso i quali individuare soluzioni concrete. Confintesa Sanità Sicilia farà la propria parte, mantenendo al centro della propria azione la tutela dei lavoratori e il miglioramento del servizio reso ai cittadini», conclude Amato.

Confintesa Sanità Sicilia conferma pertanto la propria disponibilità a collaborare, nel rispetto dei rispettivi ruoli, con la Presidenza e il nuovo Consiglio di Amministrazione della SEUS, nella convinzione che la valorizzazione delle professionalità del 118 rappresenti una condizione imprescindibile per garantire un sistema di emergenza-urgenza sempre più efficiente e vicino alle esigenze dei siciliani.

Luogo: Segreteria Regionale Confintesa Sanità Sicilia, Via, Giovan Battista Vaccarini, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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