La scuderia presieduta da Eros Di Prima presente al sempre affascinante e impegnativo Rally Tirreno Messina con cinque equipaggi portacolori, impegnati tra auto moderne e storiche

Partenza sabato notte dalla centrale Piazza Duomo di Messina





Un ultimo impegno stagionale quasi interamente in notturna per la scuderia Island Motorsport (sempre in partnership con Tempo srl), prima di una breve pausa estiva. Il sodalizio capitanato da Eros Di Prima, infatti, sarà al via del 23° Rally Tirreno Messina, valido per la Coppa ACI Sport 9^ zona e in programma il prossimo fine settimana. A due anni di distanza dall’ultima partecipazione, i selettivi asfalti peloritani vedranno l’atteso ritorno del portacolori Alessio Profeta. Già vincitore di due edizioni (2020 e 2021), il talentuoso pilota palermitano sarà chiamato al debutto con la Peugeot 208 Rally4 della I.M. Promotor Sport, condivisa per l’occasione con Marina Altamonte.





Duelli al chiaro di luna anche per le sempre affascinanti vetture d’antan, nell’ambito del 7° Rally Storico Tirreno Messina, appuntamento del Campionato Siciliano Rally Auto Storiche. Occhi puntati sul gentleman driver Salvo Vitale che, in coppia col fido Vincenzo Mannina, porterà all’esordio la Renault 5 GT Turbo di 4° Raggruppamento acquistata pochi mesi addietro; medesima categoria per i locali Giovanni Bonafede e Flavia Vizzari, su Seat Marbella. Saranno della partita, altresì, i messinesi Luigi e Paola Marino, padre e figlia, con la fida A/112 Abarth di 3° Raggruppamento; analogo modello per altri due componenti della famiglia Marino, ovvero i due omonimi Giovanni, rispettivamente figlio (alla prima esperienza nella specialità) e fratello del sopracitato Luigi.





La gara aprirà i battenti tra la mattina e il primo pomeriggio di sabato 8 agosto con lo svolgimento dello shakedown; in tarda serata, invece, prevista la cerimonia di partenza nel cuore di Messina, ovvero Piazza Duomo che, l’indomani, sarà anche sede dell’arrivo. In totale, saranno nove le prove speciali articolate su 64,17 chilometri di tratti cronometrati, escludendo i trasferimenti.

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