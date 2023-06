Si chiude domani, domenica 11 giugno, la quattordicesima edizione di Una Marina di Libri, il Festival dell’editoria indipendente, diretto da Gaetano Savatteri, che ha avuto come tema trainante Il fascino dell’eresia. A Parco Villa Filippina, a Palermo, oltre 200 gli appuntamenti tra presentazioni, incontri, dibattiti e spettacoli e 75 gli editori che hanno avuto modo di incontrare il pubblico per far conoscere le loro novità editoriali.

Tantissimi gli ospiti, nazionali e internazionali che, in questi giorni, hanno affollato i 7 palchi della rassegna, molte le famiglie con bambini e bambine coinvolte nelle attività promosse dalla libreria Dudi, che da otto anni cura il programma dedicato all’infanzia. Nella giornata di chiusura letture ad alta voce sotto le stelle, pitture collettive, narrazioni animate e La scienza è donna, la pace è bambina, intervista impossibile e reale a Maria Montessori con Teresa Porcella e la partecipazione di Vincenzo Schirripa, uno spettacolo interattivo a partire dal libro Aiutiamoli a fare da soli (Editoriale Scienza).

Ricca di incontri e di nomi la quarta giornata, ma anche di momenti di musica e teatro con il FlashMob Voci e cuori battenti, voce e tamburi, diretto da Lucina Lanzara, e le incursioni teatrali allo Speakers’ corner.

Per la sezione Gli scrittori che ci mancano l’omaggio nell’ultima giornata del Festival è per Vitaliano Trevisan, con la presentazione del libro Black Tulips (Einaudi), intervengono Emiliano Ceresi e Andrea Cortellessa.

Gli appuntamenti da non perdere: Il grande abbaglio. Peppino Impastato e il PCI di Elio Sanfilippo

Navarra Editore, Ulisse di Marco Steiner e Fabrizio Paladini con disegni di Hugo Pratt (Feltrinelli), Il Sicario di Vito Lo Scrudato (Navarra Editore), Da la Spagna vuota a Pelle: immaginare un futuro incontro con Sergio Del Molino, intervengono Juan Carlos Reche Cala e Giorgio Vasta (a cura dell’Istituto Cervantes di Palermo e Sellerio), Tutte le donne sono “eretiche”. Da “La Sicilia e la Calabria delle donne” a “L’Italia delle donne”. Una storia da leggere e raccontare, con Evelina De Castro, Marinella Fiume, Alessia Franco, Claudia Fucarino, Caterina Greco, Clelia Lombardo, Silvana Polizzi e Fulvia Toscano, Politica e cultura in Italia negli ultimi trent’anni intervengono Laura Anello, Giorgio Caravale, Gaetano Savatteri a cura di Editori Laterza e Una Marina di Libri, L’ipocrisia dell’abbondanza. Perché non compreremo più cibo a basso costo di Fabio Ciconte (Editori Laterza), Le storie di Peppino Castello di Mario Incudine (Edizioni Museo Pasqualino), Dalla parte giusta di Accursio Sabella (Laurana Editore), Racconti dal Centro Sperimentale di Cinematografia con Costanza Quatriglio e Maria Giambruno, Angelica di Silvana La Spina (Neri Pozza), Agrigento intima di di Angelo Pitrone (Medinova) e Verità fai-da-te. Il pensiero critico argine alla disinformazione (Melino Nerella, 2022) di Aldo Mantineo che dialoga con Gaetano Savatteri.

Per lo spazio I Segni di Venere: Storie preziose per anime eretiche. La narrazione per sconfiggere le paure con Valentina Chinnici, Maria Giambruno, Marco Guccione, Carlo Guidotti, Giusi Mannelli, Sofia Schiazzano e Aurora Maria Schiazzano a cura di Zonta Palermo Zyz Eva.

Mentre Radicepura Garden Festival presenta Il Giardino eretico: Uno spazio per piante o persone?

con gli interventi di Manlio Speciale, e Maria Laura Calogero, Matteo Pennisi, Graziano Testa del Collettivo BoHoꓭ.

La serata si chiude con gli spettacoli di teatro e musica: Errore… di libertà, con Tommaso Gioietta e Francesca Vaccaro, regia di Francesca Vaccaro, e The Brass Group che presenta EBA trio.

Il Festival del libro è organizzato dal Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, Navarra Editore e Sellerio Editore, con la collaborazione della Libreria Dudi, alla quale è affidato il programma dedicato a bambine/bambini e ragazze/ragazzi.

A seguire gli appuntamenti della giornata di chiusura di UMdL:

DOMENICA 11 GIUGNO

Ore 10:30 | Casa Forst

Presentazione del volume

DATOS (Dizionario-atlante dei toponimi orali in Sicilia) Grotte e Racalmuto

di Angelo Campanella

Centro di studi filologici e linguistici siciliani

Intervengono: Marina Castiglione e Giovanni Ruffino

Repertorio toponomastico di Grotte e Racalmuto inaugura la collana che il CSFLS dedica al progetto DATOS. Per ciascun toponimo si forniscono le forme dialettali, le varianti, le coordinate, una classificazione tipologica e formale, l’eventuale etnotesto. In allegato, mappe linguistiche estraibili.

Ore 10:30 | Spazio laboratorio Dudi

Presentazione del libro

Camminando al buio

di Ester Bonelli

Nulla Die

Intervengono: Silvana Di Paola e Elio Teresi

Letture dell’autrice

per bambin* dai 10 anni

Camminando al buio racconta un pezzo di storia contemporanea reinventandola attraverso la fantasia dell’autrice. “Non siamo più bambini, siamo uomini in miniatura incattiviti dalla disperazione…”

Ore 10:30 | Spazio Dudi

I misteri di paco e mela. Pesci in fuga

Kalós edizioni

Lettura ad alta voce e laboratorio di pittura con acquerelli per realizzare insieme i pesci di Casa Professa

per bambin* dai 5 anni

“Pesci in fuga” è la seconda avventura di Paco e Mela. La chiesa palermitana di Casa Professa è misteriosamente allagata e il concerto del coro della scuola tanto atteso dai ragazzi è di colpo annullato. Toccherà ai due fratelli risolvere il caso e scovare il colpevole…

Ore 11:30 | Spazio Monsù

Presentazione dei libri

Isole Eolie, Isola d’Elba e Arcipelago toscano, Parchi della Basilicata

Intervengono: Mirella Bonanno, Grazia Collorà, Umberto Donato, Sonia Giordano, Fabio Rocca, Salvatore Vitale

a cura di Touring Club Italiano

Arriva in libreria la nuova collana di Guide Turistiche “TERRITORI”, con i libri dei bagagli di viaggio del Touring Club Italiano.

Ore 11:30 | Spazio Elenk’art

Presentazione del libro

Una è la forma, molti sono i nomi. Scenari del sacro femminile tra la Sicilia e Creta

di Ignazio E. Buttitta

Edizioni Museo Pasqualino

Interviene: Massimo Cultraro

Sarà presente l’autore

in collaborazione con Fondazione Ignazio Buttitta e Una Marina di Libri

Nei culti rivolti alle Madonne e alle Sante in Sicilia e a Creta, sembra continuino a reiterarsi

modelli mitici e simboli rituali propri di un antico “pattern” del sacro femminile che si rivela

tutt’altro che inattuale e che conferisce senso alle molteplici esperienze religiose

contemporanee.

Ore 11:30 | Palco Tenute Orestiadi

Presentazione del libro

Cultura visuale in Italia. Immagini, sguardi, dispositivi

a cura di Michele Cometa, Valeria Cammarata e Roberta Coglitore

Meltemi

Interviene: Andrea Cortellessa

Saranno presenti il curatore e le curatrici

in collaborazione con il Dottorato di ricerca in Cultura visuale

Il volume presenta le principali prospettive di ricerca della Cultura visuale in Italia, un campo di indagine “indisciplinato” che ha ormai notevoli ricadute accademiche e istituzionali. Introdotto da uno dei padri fondatori della Cultura visuale internazionale, W.J.T. Mitchell, il volume raccoglie i contributi di autori centrali per il dibattito italiano.

Ore 11:30 | Spazio laboratorio Dudi

Narrazione e laboratorio di pittura collettiva

Carota sulla luna

Edizioni Museo Pasqualino

a cura di Alessia Franco

per bambin* dai 6 anni

Ore 11:30 | Spazio Dudi

Isole fantastiche: Sicilia e Sardegna e le lore creature magiche

Narrazioni animate dedicate alle due isole del nostro paese popolate da orchi streghe e fate tratte dai libri Telos edizioni

a cura di Teresa Porcella

per bambin* dai 6 anni

Ore 11:30 | Planetario

Incontro

L’editoria d’arte in Sicilia e le sue ricadute sul benessere del territorio: l’esempio di “Arte in Sicilia”

Intervengono: Laura Anello, Vincenzo Provenzano, Gaetano Savatteri, Sergio Troisi

Modera: Felice Cavallaro

a cura di Edizioni Kalós e Una Marina di Libri

A partire dal suo volume “Arte in Sicilia” (Kalós, 2022), Sergio Troisi si confronta con alcuni esponenti della cultura e delle istituzioni siciliane, dialogando sull’impatto dell’editoria su turismo e percezione del territorio.

Ore 11:30 | Casa Forst

Presentazione del libro

Il grande abbaglio. Peppino Impastato e il PCI

di Elio Sanfilippo

Navarra Editore

Intervengono: Antonello Cracolici, Mariangela Di Gangi, Massimiliano Lombardo, Filippo Parrino

Sarà presente l’autore

a cura di Legacoop Sicilia

Un saggio che per la prima volta analizza il rapporto tra il partito Comunista e Peppino Impastato caratterizzato da aspre polemiche e dure contrapposizioni e culminato nel grande “abbaglio” del PCI che non denunciò subito e apertamente la matrice mafiosa dell’omicidio, contribuendo così al più grande depistaggio della Storia.

Ore 12:30 | Casa Forst

Incontro

Tutte le donne sono “eretiche”

Da “La Sicilia e la Calabria delle donne” a “L’Italia delle donne”. Una storia da leggere e raccontare

Intervengono: Evelina De Castro, Marinella Fiume, Alessia Franco, Claudia Fucarino, Caterina Greco, Clelia Lombardo, Silvana Polizzi e Fulvia Toscano

a cura di Una Marina di Libri

Il racconto di un festival “originale” che raccoglie la memoria delle donne, nei loro luoghi, dando voce e volto, dal basso, a personaggi spesso dimenticati e financo ignoti. Nato nel 2021 come “Sicilia delle donne”, ideato da Marinella Fiume e Fulvia Toscano, varcato lo Stretto nel 2022 per diventare anche “Calabria delle donne”, con la direzione di Mariangela Preta, grazie alla sinergia con il Centro per il libro e la lettura, è diventato ora “L’Italia delle donne. Una Storia da leggere”. Più di cento incontri in tutta Italia, più di trecento ritratti ad oggi proposti, sulle tracce di donne le cui storie hanno contribuito a fare la Storia del nostro Paese.

Ore 12:30 | Spazio Elenk’art

Presentazione libro

La libraia tascabile

Come incontrare il libro giusto e vivere felici (o avere subito voglia di leggerne un altro!)

di Cristina Di Canio

Giunti

Sarà presente l’autrice

Interviene: Nicola Macaione, presidente ALI Associazione Librai Italiani Confcommercio Palermo

a cura di ALI e Una Marina di Libri

In La libraia tascabile Cristina Di Canio racconta storie dalla sua libreria, chiamata affettuosamente dai clienti la Scatola Lilla. Racconta di Alberto, Lucia, Emily, Sofia, Cecilia e altri, che, entrati nella libreria hanno ampliato i loro orizzonti, fatto nuove amicizie, scoperto classici indimenticabili.

Ore 12:30 | Spazio laboratorio Dudi

Incontro

Albi illustrati un ponte tra adulti: pedagogiste e famiglie in

ascolto

a cura di Ilenia Falliti e Marianna Guerrazzi Cooperativa Pedagogicamente

Ore 12:30 | Spazio Dudi

Laboratorio

Voci dal mondo verde

Editoriale Scienza

A partire dall’albo illustrato scopriremo caratteristiche e curiosità straordinarie di alcune specie vegetali provenienti da tutto il mondo e come fare a disegnarle! a cura di Irene Penazzi per bambin* da 8 anni

Ore 12:30 | Planetario

I beni confiscati alla mafia. Bilancio di ventitré anni di impegno nell’antimafia sociale

Presentazione del libro

I beni confiscati alla criminalità organizzata

di Rosa Laplena

Mediter Italia

Sarà presente l’autrice

Intervengono: Luca Li Vecchi, Emanuele Sanfilippo, Umberto Santino, Maria Rita Scacciaferro

Modera: Nino Amadore

I beni confiscati alla criminalità organizzata costituiscono un incredibile patrimonio restituito (ma anche da restituire) alla comunità nazionale alla quale dalla stessa è stato sottratto, e quotidianamente continua a essere sottratto, con violenza, frode e altre attività illecite. Il saggio di Rosa Laplena ricompone il complesso quadro normativo a partire dalla Legge Rognoni-La Torre del ’82 sino a oggi. Un lavoro di analisi che porta anche proposte concrete per il loro utilizzo.

Ore 13:30 | Planetario

Laboratorio “Voci e cuori battenti”

Laboratorio per voci e percussioni di preparazione al FlashMob “Voci e cuori battenti”, diretto da Lucina Lanzara

Info e iscrizioni al 3715649832

Ore 13:30 | Ristorante Monsù

Pranzo a tema: I sapori del Maghrebian

accompagnato dalla musica di

Andrea e Sufian mediterranean music

oud e bouzouki

Ore 15:30 | Terrazza

Incontro professionale

Il mestiere del libraio: nuovi scenari nel tempo della crisi

a cura di Una Marina di Libri

Ore 16:00

FlashMob nel Parco

Voci e cuori battenti

diretto da Lucina Lanzara

Ore 16:00 | Spazio laboratorio Dudi

Letture ad alta voce

Calvino e Pitrè. le fiabe sono vere!

a cura dei “Circoli di lettura di ILLUSTRAMENTE

per bambin* dai 5 anni

Ore 16:30 | Palco Tenute Orestiadi

Presentazione del libro

Il barone rampante. Il romanzo a fumetti

di Italo Calvino

Adattamento e illustrazioni di Sara Colaone

Sarà presente l’illustratrice

Interviene: Fabio Capizzi

a cura di Palermo COMIC Convention

Il romanzo più amato di Italo Calvino per la prima volta in Italia in versione graphic novel: un’invenzione fantastica nata dallo sguardo e dalla matita incantata di Sara Colaone.

Ore 16:30 | Spazio Dudi

Lettura ad alta voce e laboratorio creativo

Piccola meraviglia

Glifo edizioni

a cura di Stella Lo Sardo

per bambin* dai 3 anni

«Svegliati, piccola meraviglia! Il mondo intero ti aspetta!» In uno splendido regno sottomarino inizia una giornata di divertimento ed esplorazione. Mentre il piccolo si allontana da casa, la madre immagina la sua «piccola meraviglia» in viaggio attraverso il mondo augurandogli avventure fantastiche

Ore 16:30 | Terrazza

Presentazione del libro

Dalle officine alle Accademie nel Mediterraneo. Analisi e struttura delle botteghe d’arte in età moderna

di Luigi Agus

Istituto Poligrafico Europeo

Interviene: Giovanni Travagliato

Sarà presente l’autore

a cura dell’Accademia di Belle Arti di Palermo

Il volume, che inaugura la collana I quaderni del Papireto, accoglie 13 saggi aventi come tema centrale la bottega d’arte in età moderna, il cui primo nucleo è frutto di seminari tenutisi all’Accademia di Sassari nel 2017, con cenni alle officine antiche e al cantiere tardo-medievale.

Ore 16:30 | Planetario

El Bidente… e la stupidità a cui può arrivare la gente

Translation slam su Elsa Bornemann

Con Paola Molica e Marta Rota Núñez

Moderano: Barbara Teresi e Valentina Di Bennardo

a cura di AITI, ANITI, Ideestortepaper e Stradelab, con la collaborazione di Libreria Dudi

Torna la “sfida di traduzione”, l’appuntamento ormai immancabile che consente al pubblico di curiosare nell’officina della traduttrice, posta davanti al non facile compito di “dire quasi la stessa cosa” in un’altra lingua. Paola Molica e Marta Rota Núñez proporranno ciascuna la propria versione di un brano di El Bidente, racconto tratto dal libro inedito in Italia No hagan olas (1993) di Elsa Bornemann (1952-2013), scrittrice argentina. Il libro è pieno di humor, trovate linguistiche e situazioni strampalate alla Rodari che metteranno alla prova le due traduttrici.

Ore 17:00 | Spazio Monsù

Incontro

Calvino & Pitrè. Le fiabe sono vere: la fiaba per creare comunità, narrazioni per creare memoria.

A cura dei Circoli di lettura di Illustramente con Rosanna Maranto

Ore 17:00 |Casa Forst

I segni di Venere

Storie preziose per anime eretiche. La narrazione per sconfiggere le paure

Intervengono: Valentina Chinnici, Maria Giambruno, Marco Guccione, Carlo Guidotti, Giusi Mannelli, Sofia Schiazzano e Aurora Maria Schiazzano

a cura di Zonta Palermo Zyz Eva

Ognuno potrebbe essere considerato folle o eretico essendo, tuttavia, convinto di portare il messaggio di novità corretto, il valore giusto, desiderando andare oltre le frontiere e scrutare l’orizzonte delle possibilità e delle opportunità. Le lotte interiori qui sono superate con la narrazione e la trasmissione di valori con la proposta di “Storie preziose” promosse da “I segni di Venere”.

Ore 17:00 | Speakers’ corner

Incursioni teatrali

Aradia

di Gianna Cannì

Interpretato da Alice Ferlito

Ore 17:30 | Spazio Elenk’art

Radicepura Garden Festival presenta

“Il Giardino eretico: Uno spazio per piante o persone?”

Intervengono: Manlio Speciale, e Maria Laura Calogero, Matteo Pennisi, Graziano Testa del Collettivo BoHoꓭ

Un dialogo tra Manlio Speciale, membro della giuria del Radicepura Garden Festival nonché curatore dell’Orto Botanico dell’Università di Palermo e il Collettivo BoHoꓭ – protagonista IV edizione Radicepura Garden Festival – che ha realizzato per il festival il progetto UFO, Una Foresta Occulta, interpretando il tema dell’anno dedicato al “Giardino delle Piante”. Partendo dal progetto di Radicepura, si giunge a un’idea: delimitare una porzione di natura per farne un interno, elevandolo in poesia dal resto del mondo naturale.

Ore 17:30 | Palco Tenute Orestiadi

Presentazione del libro

Camilleri. Altre storie di Montalbano

di Andrea Camilleri

a cura di Mauro Novelli

Mondadori

Sarà presente il curatore

Intervengono: Salvatore Silvano Nigro e Gaetano Savatteri

Si completa con questo volume l’offerta delle opere di Camilleri nei Meridiani. La scelta dei testi, che procede a partire dal precedente volume delle Storie di Montalbano, comprende sei romanzi (da Il giro di boa al conclusivo Riccardino) e diversi racconti dedicati al commissario più celebre d’Italia. Anche per questo volume la curatela è stata affidata a Mauro Novelli.

Ore 17:30 | Spazio laboratorio Dudi

Chi elenchi negli elenchi?

Lettura ad alta voce da Il paese degli elenchi, Topipittori.

A seguire e laboratorio per inventare, disegnare, cantare, giocare e incollare un elenco con Cristina Bellemo

per bambin* dai 6 anni

Ore 17:30 | Spazio Dudi

La fiaba di Hansel e Gretel

lettura animata a cura di NARRABOSCO

per bambini dai 3 anni

Ore 17.00 | Sala Biblioteca – Area TD-Box

Incontro

Conoscere il libro tattile, un’altra modalità di realizzare un albo illustrato per l’infanzia

a cura di Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi

I libri tattili illustrati sono prodotti editoriali accessibili a tutti, hanno una bella veste grafica e offrono spunti di ricerca espressiva. Leggere un libro ad illustrazioni materiche per un bambino cieco è una gioia inaspettata. Per un illustratore cimentarsi con la grafica tattile è una sfida.

Incontro teorico della durata 1h 30’

Max 30 partecipanti

Ore 17:30 | Terrazza

Presentazione del libro

Tutti i nostri premi

a cura di Emiliano Ceresi, Giacomo Ferrara e Mattia Fiorillo

Racconti edizioni

Interviene: Gianluigi Simonetti

Saranno presenti i curatori

Chi vincerà il Premio Strega? E il Campiello? Non ci scappa un premio minore, magari della pro loco di un paese dell’Appennino, per il Big della Grande Casa Editrice? In questo libro-passerella i maggiori scrittori italiani si chiedono chi glielo fa fare ogni anno di andare alla serata dello Strega.

Ore 17:30 | Teatro Coop

Presentazione del libro

Ulisse

di Marco Steiner e Fabrizio Paladini

con disegni di Hugo Pratt

Feltrinelli

Interviene: Piergiorgio Di Cara

Saranno presenti gli autori

a cura di Una Marina di Libri

La storia di Ulisse raccontata a due voci. Un padre e un figlio, ognuno col proprio punto di vista. Le loro rispettive emozioni, trovate e debolezze ci faranno sembrare Ulisse e Telemaco un po’ meno eroi e un po’ più uomini. I magici disegni di Hugo Pratt descrivono i colori, le espressioni, le paure, i silenzi di uno degli eroi antichi più amati e più discussi.

Ore 18:00 | Spazio Monsù

Presentazione del libro

Razza e cittadinanza. Frontiere contese e contestate nel Mediterraneo Nero

di Camilla Hawthorne

Astarte Edizioni

Intervengono: Marie Moise, Thierno Mbengue e con la partecipazione dello Sportello Sans-Papiers (ARCI Porco Rosso)

“Razza e cittadinanza” affronta la cosiddetta “crisi” migratoria concentrandosi su una generazione di persone Nere che, pur essendo nate o cresciute in Italia, non vedono riconosciuto il loro diritto alla cittadinanza.

Ore 18:00 | Casa Forst

Presentazione del libro

Il sicario

di Vito Lo Scrudato

Navarra Editore

Intervengono: Francesco Panasci e Bernardo Puleio

Sarà presente l’autore

Superata la soglia della cinquantina, persino un cinico esecutore, un corriere della Morte a pagamento può cominciare a dubitare di sé stesso e della propria efficienza sul lavoro.

Da questa osservazione prende le mosse il racconto del protagonista quando, durante l’ennesima esecuzione, qualcosa sembra andare storto e la vittima viene, per così dire, giustiziata due volte, per rimediare a un iniziale errore di valutazione.

Ore 18:00 | Planetario

La scienza è donna, la pace è bambina

Intervista impossibile e reale a Maria Montessori con Teresa Porcella e la partecipazione di Vincenzo Schirripa.

Spettacolo interattivo a partire dal libro Aiutiamoli a fare da soli, Editoriale Scienza

per bambin*da 8 anni

Ore 18:00 | Speakers’ corner

Una marina di voci

Dieci minuti per recitare o raccontare il proprio testo: microfono aperto per scrittori e poeti emergenti.

Tutti coloro che desiderano partecipare dovranno fare richiesta tramite il form online.

Ore 18:30 | Spazio Elenk’art

Presentazione della terza edizione del festival

Il mare colore dei libri

a cura di Navarra Editore

Intervengono: il Sindaco di Marsala dott. Massimo Grillo, l’Assessora Valentina Piraino, il direttore artistico Ottavio Navarra

a seguire

Presentazione del libro

Sul muso del coccodrillo. Gli anni di Paolo Borsellino a Marsala

di Renato Polizzi

Navarra Editore

Interviene: Nino Cuffaro

Sarà presente l’autore

Dal 1986 al 1992 Paolo Borsellino fu a capo della Procura della Repubblica di Marsala: un periodo cruciale ma poco noto della sua vita umana e professionale che questo libro ricostruisce attraverso una serie di interviste ai suoi più stretti collaboratori – Giuseppe Salvo, Calogero “Rino” Germanà, Nanni Cucchiara, Francesco Palermo Patera e Salvatore Inguì – e un ‘appendice fotografica inedita. E per la prima volta l’ultimo discorso pubblico di Borsellino: il saluto ai colleghi del palazzo di giustizia di Marsala del 4 luglio 1992: quindici giorni prima di essere assassinato in via d’Amelio.

Ore 18:30 | Palco Tenute Orestiadi

Da La Spagna vuota a Pelle: immaginare un futuro

Incontro con

Sergio Del Molino

Intervengono: Juan Carlos Reche Cala e Giorgio Vasta

a cura dell’Istituto Cervantes di Palermo e Sellerio

Le conseguenze della desertificazione umana sulla vita sociale, politica e privata. E ancora, la vergogna di sentirsi osservati, il bisogno di nascondersi, la cultura ossessiva dell’immagine, il razzismo e il classismo diventano le tappe di un viaggio attraverso i segreti che copriamo con i nostri vestiti. Sergio del Molino riflette sulla nostra fragile condizione umana.

Ore 18:30 | Spazio laboratorio Dudi

Letture esplorazioni ed emozioni, suggestioni sensoriali e creative inclusive

a cura della educatrici della Cooperativa Pedagogicamente

per bambin* dai 2 anni

Ore 18:30 | Spazio Dudi

Lettura e laboratorio

L’avventura dei Florio per ragazzi

Caracol Edizioni

di e con Lietta Valvo Grimaldi e Bianca Martorana Tusa

per bambin* da 8 anni

L’arrivo in Sicilia dalla Calabria, le imprese, l’ascesa e il declino della famiglia Florio vengono narrate e illustrate in questo libro con brio e delicatezza per giovani lettori che non mancheranno di appassionarsi alle vicende di Ignazio, Franca, Vincenzo e di molti altri personaggi.

Ore 18:30 | Terrazza

Presentazione del libro

Disertate!

di Franco “Bifo” Berardi

(†*) Timeo

Sarà presente l’autore

Nei suoi testi più recenti, il filosofo e agitatore culturale Franco Bifo Berardi si chiedeva cosa fare quando non c’è più niente da fare? Questo libro offre la sola risposta possibile ormai: disertare. Scappare. Nascondersi. Perché quando si fugge non ci si limita a fuggire, ma si trovano complici, affinità, si creano legami, nuove idee e, perché no?, nuove armi con le quali difendersi da un mondo sempre più inumano.

Ore 18:30 | Teatro Coop

Dibattito

Politica e cultura in Italia negli ultimi trent’anni

Intervengono: Laura Anello, Giorgio Caravale, Gaetano Savatteri

a cura di Editori Laterza e Una Marina di Libri

In passato abbiamo considerato ‘intellettuali’ personalità molto diverse tra loro come Pierpaolo Pasolini, Elsa Morante ma anche Dario Fo e Franca Rame, Oriana Fallaci ed Eugenio Scalfari. Ognuno ha svolto una ‘funzione intellettuale’, a cavallo tra l’elaborazione di idee e la partecipazione al dibattito pubblico su un ampio spettro di questioni. Oggi politica e cultura ritengono di poter fare a meno l’una dell’altra. Perché? Come si è prodotta questa frattura? Ne discutono Laura Anello, Giorgio Caravale, autore di Senza intellettuali. Politica e cultura in Italia negli ultimi trent’anni (Editori Laterza) e Gaetano Savatteri.

Ore 19:00 | Spazio Monsù

Presentazione del libro

L’altra metà dell’arte

di Rita Alù

Torri del vento edizioni

Interviene: Maria Antonietta Spadaro

Sarà presente l’autrice

Di artiste nei secoli ce ne sono state tante e alcune di loro anche dal talento straordinario, eppure spesso continuano a essere del tutto ignorate. Il volume si snoda affrontando vari temi che affiorano dalla vita delle donne che hanno voluto compiere la scelta di diventare artiste.

Ore 19:00 | Casa Forst

Gli scrittori che ci mancano

Omaggio a Vitaliano Trevisan

Presentazione del libro

Black Tulips

Einaudi

Intervengono: Emiliano Ceresi e Andrea Cortellessa

a cura di Una Marina di Libri

Evento con servizio di traduzione LIS realizzato con il sostegno di Fondazione Sicana

L’opera postuma di uno dei piú grandi autori della sua generazione.

«Scrivere, per quanto atto privo di speranza, o forse proprio per questo, significa aver fede».

L’ultima opera a cui Vitaliano Trevisan stava lavorando, inviata all’Einaudi qualche mese prima di morire. Nella sua brutale, lancinante verità, è forse quella che gli assomiglia di più: interrotta ma non incompiuta.

Ore 19:00 | Planetario

Presentazione del libro

La bambina sputafuoco

di Giulia Binando Melis

Garzanti

Intervengono: Valeria Catalano, Pietro Colletta e Loredana Trovato

Sarà presente l’autrice

a cura dell’Associazione Spia

A Mina piacciono molte cose: i denti di leone, il tonno in scatola, i libri, la ricotta, le lucciole e soprattutto i draghi. I draghi sono fortissimi e non li uccide nessuno, e forse è per questo che Mina si sente una di loro. Infatti la prima volta che vede Lorenzo non si spaventa, anche se lui è infuriato e urla forte. Mina sa che è solo molto arrabbiato, proprio come lei. Essere lì a loro non piace per niente e questo è un ottimo motivo per diventare amici. Insieme fanno sul serio e devono scappare. Andar via dall’ospedale dentro cui vivono ormai da troppo tempo e raggiungere il mondo fuori. Perché quando rivedranno il cielo, ogni cosa cambierà.

Ore 19:00 | Speakers’ corner

Incursioni teatrali

Tu, strega!

di Alice Ferlito e Francesca Picciurro

Interpretato dalle autrici

Ore 19:30 | Spazio Elenk’art

Presentazione del libro

L’ipocrisia dell’abbondanza. Perché non compreremo più cibo a basso costo

di Fabio Ciconte

Editori Laterza

Intervengono: Davide Puca e Fabrizia Lanza

Sarà presente l’autore

L’abbondanza non c’è mai stata davvero, se non per pochissimi. Abbiamo soltanto vissuto l’illusione di un’abbondanza artificiale e ipocrita, dopata dal cibo a basso costo. L’inflazione e il caro energia hanno smontato questa illusione. Ce ne accorgiamo perché fare la spesa costa sempre di più. Ma come siamo arrivati fino a questo punto e cosa possiamo fare?

Ore 19:30 | Palco Tenute Orestiadi

Incontro

Un’estate da vivere

Intervengono: Salvatore Sutera, Sindaco di Gibellina, Calogero Pumilia, Presidente Fondazione Orestiadi, Rosario Di Maria, Presidente Cantine Ermes – Tenute Orestiadi, Alfio Scuderi, Direttore Artistico Festival delle Orestiadi, Arianna Catania, Curatore e Direttore Festival Gibellina Photoroad

a cura di Tenute Orestiadi

Un calendario ricco di attività anima l’estate di Gibellina: dal Festival delle Orestiadi al Festival Gibellina Photoroad, manifestazioni artistiche e culturali, ormai radicate nella città belicina. A supporto, Tenute Orestiadi, azienda che da anni fa del connubio vino-arte il proprio focus.

Ore 19:30 | Spazio laboratorio Dudi

Presentazione del libro

Album della città Sud

di Alberto Nicolino e Roberto Speziale

Torri del Vento edizioni

per bambini da 8 anni

L’autore racconterà le sue incursioni in città e farà piccole interviste ai presenti giocando un po’.

Ore 19:30 | Teatro Coop

Presentazione del libro

Le storie di Peppino Castello

di Mario Incudine

Edizioni Museo Pasqualino

Intervengono: Sergio Bonanzinga, Peppino Castello e Rosario Perricone

Sarà presente l’autore

La scoperta di Peppino Castello apre orizzonti di analisi e nuove prospettive di indagine sulla figura odierna del cantastorie. Il suo essere artista a tutto tondo lo allontana dalla figura tradizionale creandone una nuova identità al passo con i tempi e con le nuove modalità di esibizione.

Ore 20:00 | Spazio Monsù

Le maschere del Potere nel nuovo libro di Accursio Sabella

Presentazione del libro

Dalla parte giusta

di Accursio Sabella

Laurana Editore

Intervengono: Mario Barresi e Cetta Brancato

Sarà presente l’autore

Tra congiure, menzogne, affari e colpi di Stato, “Dalla parte giusta” svela cosa si nasconde spesso dietro le maschere del Potere.

Ore 20:00 | Casa Forst

Mishap | Figure da ignoranti

Mishap è un format live di intrattenimento comico, ideato e condotto da Emanuele Pantano (documentarista, autore, stand up comedian), con la regia di Filippo Susinno, che ha raggiunto sin dalla prima stagione migliaia di seguaci e milioni di visualizzazioni sui social.

Il format è tanto semplice quanto mai uguale: ogni puntata si parla di un argomento diverso, presentato da un monologo satirico d’apertura, funzionale alla parte principale del format, una serie di aneddoti personali raccontati dagli spettatori che chiedono di salire sul palco. Il mix tra le loro storie e i commenti del conduttore creano un modo innovativo di fare intrattenimento attraverso le disavventure quotidiane di ognuno di noi che, da possibili traumi, vengono esorcizzate in scena, fino a farli diventare momenti esilaranti di spettacolo.

Ore 20:00 | Spazio Dudi

Letture ad alta voce sotto le stelle

Letture con proiezione dei più bei albi illustrati presenti al Festival

a cura di Davide Schirò

Ore 20:00 | Planetario

Etica eretica: senza dio si cresce più sani e più buoni?

Presentazione del libro

Buoni senza Dio, guida illustrata alla filosofia umanista

di Giovanni Gaetani

Nessun Dogma

Intervengono: Giovanni Di Marco e Giorgio Maone

Sarà presente l’autore in collegamento da remoto

Sfogliando “Buoni senza Dio” di Uaar Giovani, il romanzo “L’avversione di Tonino per i ceci e i polacchi”, i “libri per menti libere” di Nessun Dogma e l’omonima rivista, rifletteremo sulla possibilità e i vantaggi di maturare un’etica libera da condizionamenti religiosi.

Ore 20:00 | Speakers’ corner

Incursioni teatrali

I decollati

di Giovanna Di Marco

Interpretato da Francesca Picciurro

Ore 20:30 | Spazio Elenk’art

Incontro

Cos’è un muro?

Intervengono: Andrea Buglisi, Vito Chiaramonte, Igor Scalisi Palminteri

a cura di Elenka

A partire dalla questione più semplice, ma anche più complessa, due artisti dalla forte vocazione pubblica provano a definire la dimensione pubblica dell’arte contemporanea. Cosa può un pittore su un muro? Come rispondono e come sono coinvolti gli spazi urbani e le comunità? Quali gli strumenti espressivi che hanno caratterizzato le esperienze di Buglisi e di Scalisi Palminteri?

Ore 20:30 | Palco Tenute Orestiadi

Proiezione

Racconti dal Centro Sperimentale di Cinematografia

Intervengono: Costanza Quatriglio e Maria Giambruno

a cura del Centro Sperimentale di Cinematografia

La sede Sicilia della Scuola Nazionale di Cinema presenta due cortometraggi: Real Guadagna (24’, 2022) e Africa Bianca (25’, 2020). Alla presenza della direttrice artistica, la regista Costanza Quatriglio, delle allieve Laura D’Angeli e Giusy Restifo e degli ex allievi Flippo Foscarini e Marta Violante.

Ore 20:30 | Teatro Coop

Presentazione del libro

Angelica

di Silvana La Spina

Neri Pozza

Interviene: Gaetano Savatteri

Sarà presente l’autrice

Silvana La Spina torna a visitare Il Gattopardo, romanzo iconico e intoccabile della tradizione letteraria italiana, e va alla ricerca di Angelica: narrandone la vita, le passioni, i fallimenti, raccontando una parte rimasta segreta che l’autore aveva deciso di tralasciare. Per Silvana La Spina, la Sicilia non è mai un pretesto, una maniera, una moda: è un cantiere aperto, un laboratorio di passioni scritte in una mappa letteraria originale e spiazzante.

Ore 21:00 | Planetario

Proiezione documentario

I comme Iran

Belgio, 2015, 52’

di Sanaz Azari

Introduce: Gabriella D’Agostino

a cura di Sole Luna Doc Film Festival

con sottotitoli in inglese e italiano

Bruxelles, dietro le porte chiuse di una classe. Usando un libro di testo risalente alla rivoluzione islamica, Sanaz Azari, la regista, impara a leggere e scrivere in farsi, la sua lingua madre. Nel corso delle lezioni, l’insegnante la inizia alle basi della lingua, che diventa un passaggio verso la storia e la cultura dell’Iran. Gradualmente, il metodo didattico delle lezioni si evolve in un collage poetico e visivo, che introduce il concetto di libertà e si interroga sul significato di una rivoluzione. Il Film è stato vincitore della decima edizione nel 2015 del Sole Luna Doc Film Festival.

Ore 21:00 | Speakers’ corner

Incursioni teatrali

Eretica

di Giankarim De Caro

Interpretato da Alice Ferlito

Ore 21:30 | Palco Tenute Orestiadi

Presentazione del libro

Agrigento intima

di Angelo Pitrone

Medinova

Intervengono: Beniamino Biondi, Antonio Liotta e Salvatore Picone

Interventi musicali di Giuseppe Maurizio Piscopo

Modera: Gaetano Savatteri

Sarà presente l’autore

Agrigento intima racconta il mito di Agrigento che si presenta nelle sue nudità con le parti più intime scoperte, con i vizi secolari. L’arte fotografica dell’autore diventa “intima nudità”, si fa memoria del luogo senza memoria. Domina la pietra arenaria con il caldo colore che diventa calore.

Ore 21:30 | Teatro Coop

Performance teatrale

Errore… di Libertà si muore

con Tommaso Gioietta e Francesca Vaccaro

regia di Francesca Vaccaro

Partiamo dal suo significato originario: “eresia” significa “scelta”, che per secoli è stata punita

come errore. In scena un uomo ed una donna cercano risposte, eretici di oggi e di ieri, in loro arde ancora quell’ansia di libertà di cui si muore. Vogliono solo scegliere. Può essere questo un errore?

Ore 22:00 | Teatro Coop

Concerto

The Brass Group presenta: EBA trio

Il trio nasce da un’idea del maestro Fabio Crescente ed è composto da Arabella Rustico alla voce e al contrabbasso, Bruno Crescente alla voce e chitarra ed Edoardo Donato al sassofono. Nonostante la giovane età degli interpreti, il progetto è riuscito ad affermarsi nel panorama jazzistico siciliano e la loro proficua attività concertistica ne è la prova. Il repertorio spazia dal jazz tradizionale all’eclettico jazz contemporaneo per poi incontrare le sonorità del brasile.

Arabella Rustico: v. contrabbasso

Edoardo Donato: sax t.

Bruno Crescente: guitar

a cura di BRASS GROUP Fondazione Orchestra Jazz Siciliana

Marina extra

Venerdì 9 giugno alle ore 11:00

Masterclass presso il CSC Palermo Sede Sicilia

Cantieri Culturali alla Zisa, Via Paolo Gili 4, Padiglione, 6

Tre scelte di stile: Morante, Ortese, Ginzburg

Domenico Scarpa dialoga con Gaetano Savatteri e Costanza Quatriglio su eresia e linguaggio nelle scelte delle tre grandi scrittrici italiane del Novecento. Primo appuntamento in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia.

Dall’8 all’11 giugno al Parco Villa Filippina

Installazione

Elemento della scenografia dalla Montagna di sale

di Mimmo Paladino per le ORESTIADI del 1990

Il cavallo/ariete in mostra è un elemento della Montagna di sale scenografia di“La Sposa di Messina o i fratelli nemici”. Oggi collocata nel cortile del Baglio Di Stefano a Gibellina, sede della Fondazione Orestiadi, è uno dei simboli più significativi del progetto di ricostruzione della città.

Festival Teatro Bastardo _Peine fort et dure_

Installazione

di Keira Fox

La versione installativa della performance d’apertura di _TeatroBastardo 2023_ parte dal processo ad Anna Trapnel, attivista politica e femminista nell’Inghilterra del 17° secolo, la cui profetica “altra voce” fornisce ancora un lessico radicale per parlare di ingiustizia.

Camper medico per controlli oculistici

A cura di Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, sezione territoriale di Palermo

Per tutta la durata della manifestazione, all’interno di Parco Villa Filippina sarà presente un camper medico mobile appositamente attrezzato con apparecchiature moderne per controlli oculistici gratuiti, ai fini della sensibilizzazione alla prevenzione delle patologie oculari.

Tactile Digital-Box – Esperienze e Narrazioni

Un progetto della Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi e Fondazione LIA – Libri Italiani Accessibili per promuovere attività didattiche inclusive.

TD-Box è una biblioteca itinerante per letture, workshop, laboratori, dimostrazioni di letture digitali accessibili.

TD-Box è a UMdL grazie alla collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e con l’Istituto per i Ciechi, Opere riunite “Florio e Salamone” di Palermo.

Mostra didattica

Donne e scienza: l’errore di Keplero

promossa da associazione Toponomastica femminile

a cura di Silvana Polizzi ed Ester Rizzo

L’associazione Toponomastica femminile ha come obiettivo la divulgazione della storia delle donne e la valorizzazione delle figure femminili in ogni ambito. In linea col tema di Umdl 2023, l’associazione propone una mostra didattica sulle donne scienziate di tutti i tempi: matematiche, chimiche, ingegnere, architette, fisiche, astronome, inventrici, botaniche. Il sapere scientifico è stato per molto tempo precluso alle donne perché non erano ritenute idonee, ma la realtà dimostra che tante si sono distinte in questo campo e per questo furono spesso considerate eretiche. Il percorso espositivo sarà guidato dalle toponomaste Silvana Polizzi ed Ester Rizzo.

