Cala il sipario sulla prima biennale internazionale d’arte: “La magia dei colori nel cuore del Gattopardo”; l’evento, patrocinato dal sovrano Ordine dei Cavalieri di Malta OSJ, sotto la gran Maestranza del Principe Don Thorbion Paternò Castello dei Duchi di Carcaci e con l’ausilio prezioso del Gran Priore di Sicilia Dott.ssa Natalina Romania di Piscopo, si è svolto presso il suggestivo Palazzo Ducale del Gattopardo dal 14 dicembre al 6 gennaio, lasciando un’impronta indelebile nella storia di questi luoghi.

L’evento è stato reso possibile anche grazie alla generosa collaborazione del Gran Priore di Sicilia, Dott.ssa Natalina Romania di Piscopo; la sua dedizione e la sua amicizia personale con il Maestro Cav. Roberto Guccione hanno reso possibile la realizzazione di un evento di tale rilevanza.









“Esprimiamo – affermano dal Priorato di Sicilia i cavalieri partecipanti alla Biennale -la nostra gratitudine al Maestro Cav. Roberto Guccione per la sua straordinaria direzione artistica e per aver coinvolto l’Ordine dei Cavalieri di Malta in questa esperienza significativa. Non vediamo l’ora di collaborare nuovamente con il Maestro Guccione e il Gran Priore di Sicilia, Donna Natalina Romania di Piscopo, per l’organizzazione di futuri eventi che continueranno a celebrare l’arte e la cultura in modo insuperabile”.

Infine un “grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento straordinario, dai padroni di casa al Sindaco ing. Stefano Castellitto, alla presidente dell’Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Dott.ssa Letizia Pace, e a tutti gli artisti che hanno partecipato. Il vostro contributo ha reso questa mostra collettiva un successo indimenticabile”.

Luogo: PALMA DI MONTECHIARO, AGRIGENTO, SICILIA

