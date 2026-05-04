Si avvia alla conclusione in Sicilia in provincia di Trapani “Nuovo Cinema Coraggioso”, il progetto nazionale presentato da ZaLab, che propone formazione e laboratori cinematografici per trasformare docenti e studenti delle scuole italiane da semplici spettatori a veri promotori culturali. Protagonisti gli studenti dell’IC “A. Rallo” di Favignana, che presenteranno i loro lavori in due appuntamenti mercoledì 6 e giovedì 7 maggio alle ore 16 presso la Tonnara Florio di Favignana (accesso gratuito). L’altra scuola coinvolta, l’ICS Pascoli-Pirandello a Castellammare del Golfo, presenterà invece i suoi lavori lunedì 25 maggio alle 15 e alle 17 presso l’aula magna.





Il primo evento vedrà protagonista la classe 4°A della scuola prima primaria I.C. Rallo (plesso Pestalozzi) di Favignana, che ha lavorato sul film d’animazione “Le stagioni di Louise”, scritto e diretto da Jean-François Laguionie, che affronta i temi della solitudine come dell’amicizia e dell’amore, della stagionalità di un’isola che si svuota e riempie. Bambini e bambine hanno immaginato cosa farebbero e come si sentirebbero se un giorno si svegliassero tutti soli a Favignana: da qui le ispirazioni per il loro lavoro video.

La classe 4°B invece ha scelto dal catalogo “Lizzy e Red, amici per sempre”, film d’animazione in stop-motion di Jan Bubeníček e Denisa Grimmová: dal tema dell’amicizia presente nella pellicola, gli studenti hanno lavorato anche su una riflessione delle emozioni, per superare le proprie paure, e immaginare un domani (un “aldilà” nel film) e un paradiso possibile.





Dal 2022, collabora in Sicilia al progetto Nuovo Cinema Coraggioso l’associazione La Bandita, il collettivo di documentariste/i con base a Palermo, che produce e realizza film documentari, progetta e mette in atto laboratori di cinema partecipativo. Il progetto di quest’anno è stato realizzato grazie alle mestre Caterina Lo Bianco e Linda Guarino, e al Comune di Favignana per la disponibilità dello spazio della Tonnara.

Dai banchi di scuola, il cinema ora arriva finalmente sullo schermo: il titolo dell’edizione 2026 è “Siamo il reale”, un invito a prendere in mano il proprio presente e a credere nella costruzione di un futuro migliore a partire da ciò che siamo realmente oggi. L’iniziativa fa parte del bando “Il cinema e l’Audiovisivo a scuola – Progetti di rilevanza nazionale”, nel quadro del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola previsto dalla Legge Cinema e Audiovisivo del 2016, promosso da MIC – Ministero della Cultura e MIM – Ministero dell’Istruzione e del Merito (cinemaperlascuola.istruzione.it).

Luogo: Ex Stabilimento Florio delle Tonnare di Favignana e Formica, Via Amendola , 29, FAVIGNANA, TRAPANI, SICILIA

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