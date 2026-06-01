Si è chiuso oggi, domenica 31 maggio, con una grande parata, che ha attraversato via Libertà, dal parco Piersanti Mattarella fino a via Ruggero Settimo, il 37° Raduno nazionale dei Fanti d’Italia. L’evento, che è tornato nel capoluogo siciliano dopo 66 anni, è stato organizzato dall’Associazione Nazionale del Fante in collaborazione con le istituzioni civili e militari del territorio. Tante le attività in queste quattro giornate che hanno lanciato messaggi di unità, condivisione e libertà nell’80^ anniversario della Costituzione e della Repubblica.

Il Raduno ha offerto occasioni d’incontro ed aggregazione tra le Forze Armate, l’Associazione nazionale Fanti e Bersaglieri e la popolazione ed è stata al contempo un importante momento per trasmettere, soprattutto all nuove generazioni, sentimenti di amor di patria, di rispetto delle istituzioni e di ricordo delle tradizioni storiche cui la Nazione è profondamente legata. Alla fine della parata il Passaggio della Bandiera alla città di Tonezza del Cimone, in provincia di Vicenza, che ospiterà il 38^ Raduno nazionale nel 2027.

Video della parata di Assofante a Palermo





Luogo: Via Libertà, Via Libertà, 63, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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