Si parlerà di “Coscienza e cervello” nell’ultimo dei quattro incontri organizzati in piazzetta Bagnasco per prepararsi ad accogliere Federico Faggin, che il 29 ottobre sarà al Teatro Massimo per offrire un’occasione importante, si potrebbe dire rara, per sentirlo esporre la sua teoria su “Coscienza e Intelligenza artificiale e naturale”.



Dopo il matematico e fisico Luigi Menna, il professore di ingegneria robotica Antonio Chella e il professore di filosofia Vincenzo Lima, alle 18 di martedì 22 ottobre sarà la volta di una neurochirurga, la dott.ssa Marika Tutino, nota e apprezzata per essersi occupata, durante la sua carriera, di diverse tematiche di ordine scientifico e filosofico, mettendo al centro dei propri interessi la cura in tutte le sue sfaccettature.

A interagire con la dott.ssa Tutino sarà Donato Didonna, presidente dell’associazione “Piazzetta Bagnasco”. Uno spazio nel quale di dibattiti, gli incontri e le presentazioni di libri, diventano occasione per creare e rendere più forte la comunità.

Sponsor delle iniziative Cappadonia Gelati e Liberto Motisi fiori.









Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.