Sarà con la presentazione del lavoro di Maria Concetta Mannino, dal titolo “Dall’educazione digitale al cyberbullismo”, in programma alle 18 di giovedì 31 ottobre, che si chiuderà la stagione culturale 2024 dell’associazione Piazzetta Bagnasco.

Quanto prima il bilancio di oltre cinque mesi di iniziative culturali – oltre 50 – che hanno animato la piazzetta creando comunità grazie a occasioni di incontro tra i tanti attori del territorio, in sinergia con il mondo dell’imprenditoria, accademico, dell’arte e del terzo settore. Un programma realizzato con Cappadonia Gelati e Liberto Motisi fiori come sponsor, insieme a Modusvivendi come libreria che ha curato gli eventi letterari.

L’ultimo appuntamento della stagione sarà con questo lavoro, pubblicato dal CeSVoP, il Centro di Servizi per il volontariato di Palermo, all’interno della collana “Nuova “Studi e Ricerche” 2”, comparando i provvedimenti governativi e le azioni educative dei paesi europei con l’Italia.

Un volume alla cui stesura hanno collaborato Danilo Conigliaro e Francesco Zanca.

“Un interessante viaggio dentro uno dei fenomeni sociali che fanno scorgere le “radici dell’odio” – commenta nell’introduzione Giuditta Petrillo, presidente del Cesvop Palermo –. Un’opera che dà un apporto rilevante e che, soprattutto, si rivela utile per genitori, insegnanti, amministratori, volontari».

«Ogni bambino ha il diritto a ricevere informazioni provenienti da tutto il mondo, attraverso i media (radio, giornali, televisione) – scrive nella prefazione Pasquale D’Andrea, già Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Comune di Palermo -, così come a essere protetto/a da materiali e informazioni dannosi. Lo sancisce l’articolo 17 della Convenzione ONU dei diritti dell’infanzia. Questa pubblicazione vuole essere un strumento per acquisire le capacità di affrontare i rischi, ma anche per sapere cogliere e sfruttare tutti i benefici della “rete”».

A dialogare con l’autrice, giovedì pomeriggio, sarà Pasquale D’Andrea. Modererà la giornalista Gilda Sciortino.





Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.