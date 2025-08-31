Musica di qualità, emozioni condivise, pubblico numeroso e partecipe in un luogo di rara bellezza. E’ stata caratterizzata da tutto questo la terza edizione di “TalkinJazz”, organizzata dall’Associazione per l’Arte all’interno del Tempio di Segesta, con il contributo dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e realizzata in collaborazione con il Parco Archeologico di Segesta. Tre giorni di concerti – il 28, 29 e 30 agosto – con nomi illustri del panorama jazzistico nazionale e internazionale, caratterizzati dalla finalità sociale voluta dall’Associazione concretizzatasi grazie a una convenzione stipulata con la Diocesi di Trapani e destinata al centro pasti Caritas di Alcamo”. Protagonisti del prestigioso evento sono stati Rita Marcotulli Trio (Rita Marcotulli – Piano, Ares Tavolazzi – Contrabbasso, Israel Varela – Batteria), Kurt Rosenwinkel Trio (Kurt Rosenwinkel – Chitarra, Dario Deidda – basso, Gregory Hutchinson – Batteria) e Flavio Boltro Quartet meets Eileena Dennis (Flavio Boltro – Tromba, Eileena Dennis – Voce, Salvatore Bonafede – Piano, Mauro Cottone – Contrabbasso, Joe Santoro – Batteria). Alla kermess hanno preso parte anche molti giovani provenienti da diverse città della Sicilia orientale.

“Questa terza edizione è stata l’ennesima dimostrazione del fatto che la qualità paga e la risposta migliore l’abbiamo avuta dal pubblico, oltre 1.500 spettatori nelle tre serate che hanno seguito, applaudito e goduto della nostra proposta jazz – dice Vito Lanzarone, direttore artistico dell’Associazione per l’Arte -. Siamo molto contenti di avere confermato la rassegna per il terzo anno al Tempio di Segesta e di avere mantenuto uno standard molto alto. Abbiamo realizzato un sogno che coltivavamo da tempo”.

Dello stesso tenore il commento di Giuseppe Messana, presidente dell’Associazione: “Siamo felici della risposta del pubblico che ha partecipato in modo massiccio a tutte e tre le serate. E siamo ancora più orgogliosi di aver dato una connotazione di solidarietà e impegno sociale a questo nostro evento, certi che chi ha bisogno potrà beneficiare della raccolta fondi”.

