Si è insediato due giorni fa il nuovo Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Palermo. Riconfermata la Presidenza al geometra Santo Rosano e la carica di segretario al geometra Lorenzo Canale. Il geometra Luciano Di Marco, noto anche per la sua attività di chef, cede il testimone per la carica di tesoriere, che viene assegnata al geometra Silvio Termini.

In consiglio riconfermati anche i geometri Roberto Spallina, Salvatore Bondì e Vincenzo Aronica, mentre i nuovi eletti sono il geometra Alessio Vercio e la geometra Liliana Sinagra.





Dopo quattro anni di assenza, una professionista donna torna a rappresentare la categoria professionale. Liliana Sinagra, sul campo da quasi un trentennio, svolge la propria attività lavorativa da libera professionista in tutto il territorio regionale. Topografia, stime immobiliari, pratiche edilizie e attività catastali l’hanno vista da sempre impegnata nello svolgimento di una professione nata con il suo ordinamento nel 1929 e tradizionalmente maschile.

Una professione, quella del geometra, “necessaria” ma anche profondamente in crisi, tanto che importantissimi Istituti Tecnici con indirizzo CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio), che per anni hanno formato professionisti competenti e attivi, non riescono più a formare le prime classi. Come il consigliere Luciano Di Marco, Liliana Sinagra svolge da tantissimi anni una seconda attività: quella di attrice teatrale e organizzatrice di eventi culturali.





Professione tecnica e creatività offrono quindi non solo la rottura dello stereotipo del geometra burocrate, ma un bel connubio per osservare meglio ciò che accade in questa società sempre di corsa. Una società che sembra stia dimenticando il valore di una professione preziosa che accompagna da sempre i cittadini nei momenti importanti della propria vita. Gestione del territorio, sicurezza, direzione lavori, rilievi con tecnologie avanzatissime e perizie di stima sono tutte attività che il geometra esegue con competenza e diligenza; pertanto, il rilancio della professione è tra gli obiettivi primari che si prefissa l’intero nuovo consiglio.

Luogo: Palermo, via Passagio dei Poeti, 22, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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