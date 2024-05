L’associazione teatrale “Sotto il Tocco” si prepara a concludere la stagione 2023/24. Una stagione brillante che ha fatto “spegnere” venti candeline sul palco del Teatro di via Ravanusa, 18 a San Giovanni La Punta. Due decenni di attività teatrale per “Sotto il Tocco”. Il sipario per l’ultimo spettacolo in programma per questa stagione si aprirà per la commedia brillantissima “L’erba del vicino” di Marco Lombardo, che ne cura anche la regia. Tre gli appuntamenti previsti: sabato 18 maggio alle ore 20,30, domenica 19 maggio alle ore 18 e domenica 26 maggio alle ore 18, L’associazione teatrale “Sotto il Tocco”, che vede la direzione artistica di Michele Russo, in uno spirito di collaborazione, ospiterà la compagnia teatrale “Teatro Tre Punto Zero” per una commedia che ruota intorno ad una coppia borghese in crisi di “passione”.

Ed ecco che i protagonisti de “L’erba del vicino” si rivolgono al proprio amico- vicino di casa per un consiglio su come ravvivare la propria vita intima. Il vicino, improbabile sexual-coach, gli propone di provare uno scambio di coppia procurando per la sera stessa una coppia disponibile. Ma la serata viene “rovinata” dall’arrivo in casa del fratello, un uomo con disturbi di personalità multipla, che decide di andare a trovarli dopo anni di lontananza. La coppia, non riuscendo ad annullare la serata, decide di fare in modo che la serata piccante si trasformi in una “normale” serata fra amici, cercando di fare il modo che né il fratello né la coppia “scambista” si accorga di nulla. Inevitabili divertenti equivoci e le multiple personalità sfoggiate dal fratello renderanno il tutto assolutamente esilarante. Sul palco, avvolti dalla scenografia di Salvino Scirè, saliranno gli attori Marcello Marino, Salvo Lorenzini., Salvo Scuderi, Marco Lombardo, Massimo Ferrari, Anna Mannino, Sandra Calvagno e Antonio Spitaleri. Tecnico audio e luci Michele Oliveri. Durante i tre appuntamenti teatrali, “Sotto il Tocco” presenterà la prossima stagione teatrale che sarà ufficializzata anche sui canali social dell’associazione teatrale. Per info e prenotazioni tel: 095 741 38 45

Luogo: Teatro via Ravanusa 18, Ravanusa , 18, SAN GIOVANNI LA PUNTA, CATANIA, SICILIA

