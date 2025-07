Una commedia divertente ma con un messaggio profondo ed emozionante che resterà impresso nei cuori degli spettatori grazie ad un finale sorprendente ed inaspettato che inneggia alla tenacia, al duro lavoro ed alla fiducia nell’essere umano, il tutto in un quartiere che è protagonista della storia stessa, lo Zen, da sempre maltrattato, degradato e respinto ma che, come ogni cosa abbia un’anima in questa vita, contiene doni preziosi destinati a risplendere.

Arriva, martedì 22 luglio, alle 21:15, presso la Chiesa Parrocchiale di San Filippo Neri, in via Fausto Coppi, la commedia comico-brillante scritta da Orazio Bottiglieri dal titolo “Scrutini”, in scena con Agostina Somma, Gaspare Sanzo ed Eleonora Randazzo. L’ingresso è gratuito.

Una storia semplice ma incisiva: in un quartiere periferico e degradato della città di Palermo, il cosiddetto Zen, si riunisce il corpo insegnante di una scuola per gli scrutini di fine anno.

Un’anomala preside incavolata con il mondo intero, un professore di religione dalla dubbia fede, una professoressa di educazione fisica con la testa tra le nuvole e un professore di matematica eterno sognatore, si ritrovano a giudicare i vivaci e coloriti ragazzi che frequentano la loro scuola.

Tra di loro però solo uno spicca tra la massa, Bartolotta Jacopo, un alunno talentuoso, volenteroso ed ambizioso che, a detta della preside, non può proprio provenire da un quartiere come lo Zen, anzi può solo rovinarlo.

Questi gli ingredienti di questa storia che, con una grande dose di ironia, punta a lanciare un messaggio forte e deciso, un messaggio di rivalsa di cui la nostra città e i ragazzi che la vivono hanno davvero bisogno.

Un messaggio, non a caso, portato proprio dove più c’è bisogno di ascoltarlo.





