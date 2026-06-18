La Regione Siciliana rafforza la propria presenza nei mercati dell’Europa sud orientale e apre un nuovo canale di sviluppo per le filiere agroalimentari dell’Isola. Presso l’Ambasciata d’Italia a Sarajevo, dal 5 al 10 luglio prossimo, si terrà “Sicilia a Sarajevo 2026 – Diplomazia del Gusto e Filiere Agroalimentari”, iniziativa promossa dall’Assessorato regionale siciliano dell’Agricoltura nell’ambito della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo.

L’evento rappresenta una piattaforma di promozione commerciale e istituzionale rivolta alle imprese siciliane interessate a consolidare o avviare relazioni nei mercati della Bosnia Erzegovina e dell’intera area balcanica, un contesto in cui cresce la domanda di prodotti agroalimentari italiani di qualità.





Le aziende selezionate avranno la possibilità di presentare prodotti e proporre degustazioni mirate, partecipare a incontri con operatori del canale HORECA (Hotellerie-Restaurant-Café/Catering), buyer specializzati e rappresentanti della GDO (Grande Distribuzione Organizzata) locale, sviluppare nuove opportunità commerciali e distributive oltre a promuovere l’identità delle produzioni siciliane in un contesto internazionale.

L’iniziativa è aperta alle imprese dei comparti vitivinicolo, olivicolo, cerealicolo, prodotti trasformati della pesca e dell’acquacoltura, altri prodotti agrofood siciliani.





Il “Consorzio di Ricerca Gian Pietro Ballatore” prenderà parte all’iniziativa in qualità di soggetto impegnato nella valorizzazione delle filiere agroalimentari siciliane, con particolare attenzione al comparto cerealicolo. La presenza del Consorzio offrirà l’occasione per presentare i risultati della ricerca applicata, le attività di trasferimento dell’innovazione alle imprese, i percorsi di qualità certificata e tracciabilità e le iniziative dedicate alla valorizzazione delle produzioni identitarie siciliane.





La partecipazione all’evento è gratuita. Restano a carico delle aziende selezionate le spese di viaggio, trasporto dei prodotti e personale. Per inviare le candidature c’è tempo fino ad oggi (giovedì 18 giugno) tramite PEC, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura.

Quello di Sarajevo, quale porta d’accesso ai Balcani, è un mercato in espansione e ricettivo verso il “Made in Italy” dove la Sicilia delle eccellenze agroalimentari è pronta a presentarsi.

Luogo: Ambasciata Italiana a Sarajevo, Ulica Cekalusa, 39, Sarajevo

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