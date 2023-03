Al fine di poter garantire il regolare svolgimento dei lavori di pavimentazione, sulla strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, dalle 7.00 alle 17.00 di lunedì 27 e martedì 28 marzo, verrà istituito il senso unico alternato tra i km 189,100 ed il 190,000 ad Agrigento, in corrispondenza della zona “villaggio Mosè”, in prossimità della connessione con la SS640 “Strada degli Scrittori”.

Le limitazioni si rendono necessarie al fine di garantire la sicurezza sia per le maestranze coinvolte che per l’utenza in transito lungo la statale.

