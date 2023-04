Nelle notti comprese tra lunedì 17 e giovedì 20 aprile, tra le ore 20 e le ore 6 del mattino successivo, si procederà alla pavimentazione di due rampe dello svincolo di Altavilla Milicia, al km 11,100 dell’autostrada A19 “Palermo-Catania”.

Saranno oggetto di intervento la rampa normalmente utilizzata dai veicoli provenienti da Palermo e diretti ad Altavilla e quella normalmente utilizzata dai veicoli provenienti da Altavilla e diretti a Catania.

Durante le lavorazioni, le rampe saranno precluse alla circolazione, con indicazioni sui percorsi alternativi segnalate in loco.

In caso di condizioni meteo avverse, l’intervento sarà posticipato.

