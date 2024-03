ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA





SICILIA; ASU: FIGUCCIA (LEGA), FINISCE PRECARIETA’ PER 3.700 LAVORATORI ASU, NORMA ARS SUPERA VAGLIO COSTITUZIONALITA’

PALERMO – “L’ultimo tassello del complicato puzzle del precariato siciliano è andato al suo posto. Finalmente anche per la platea degli Asu è arrivata la stabilizzazione. La norma recentemente varata all’Assemblea regionale siciliana ha superato il controllo di costituzionalità ed ora consentirà la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti per 3.700 lavoratori impiegati in diversi enti locali ed enti e società della Regione. Siamo soddisfatti per l’importante contributo che come forza di maggioranza abbiamo dato per giungere a questa soluzione”. Lo afferma Vincenzo Figuccia, deputato regionale della Lega e questore dell’Assemblea regionale siciliana.

