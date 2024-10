SCILLATO – PALERMO (11 ottobre 2024) – “Quella di oggi è una iniziativa dedicata agli amministratori di tutto il territorio. Una occasione importante nella quale si terrà un approfondimento sul disegno di legge e di riforma degli enti locali regionali. L’obiettivo è quello di capire attraverso il confronto se questa riforma sarà in grado di risolvere le problematiche delle nostre comunità”. Così il vice-presidente del gruppo parlamentare PD, Mario Giambona, prima dell’inizio del convegno “La riforma degli enti locali in Sicilia. Prospettive per il rilancio del territorio” in programma per oggi pomeriggio nell’aula consiliare del Comune di Scillato. “Bisogna mettere i sindaci nelle condizioni ideali per rispondere alle richieste dei cittadini – ha infine aggiunto -. Ci sono poi degli aspetti controversi che vanno discussi, come la questione dell’assessore aggiuntivo, del consigliere supplente e del numero dei mandati”.

Ufficio Stampa On. Mario Giambona

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.