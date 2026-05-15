La memoria collettiva della Sicilia custodisce tra le sue pieghe figure femminili che hanno saputo opporre resistenza nel silenzio, incidendo profondamente il corso degli eventi senza mai reclamare un posto nei libri di storia. Da questa riflessione profonda prende vita Sicilia è fimmina, l’ultima fatica letteraria di Francesco Panasci, edita da Panastudio, che debutta proprio oggi 14 maggio 2026 in una cornice di assoluto prestigio nazionale.





L’autore si trova attualmente a Torino, ospite del Salone Internazionale del Libro, dove presenta l’intera sua trilogia creativa. Accanto alla novità editoriale, Panasci espone il saggio “Io sono energia” e il romanzo “L’inganno rosso”, offrendo ai lettori una visione d’insieme che spazia dalla narrativa civile alla saggistica. È un esordio che sancisce il valore della produzione culturale siciliana all’interno del principale appuntamento editoriale italiano. L’opera non si limita a essere una galleria di ritratti o una biografia di eroine dimenticate, ma si propone come una vera e propria traversata nei gesti e nelle fratture di chi ha trasformato il limite in linguaggio. Attraverso una scrittura che evita l’ordine cronologico per procedere attraverso soglie emotive, il libro chiede a chi legge di interrogare il presente, misurando il futuro sulla capacità di ascoltare storie che non cercano di consolare, ma di restituire verità a chi ha detto “no” quando tutto intorno imponeva il silenzio.





Il ritorno in Sicilia è previsto per oggi, venerdì 15 maggio 2026. Alle ore 16:00, la suggestiva cornice dell’Archivio Storico Comunale di Palermo, in via Maqueda 157, ospiterà l’incontro ufficiale con il pubblico. L’appuntamento, inserito nel programma del Maggio dei Libri e patrocinato dalla Regione Siciliana e dal Comune di Palermo, trasformerà la parola scritta in esperienza visiva. I partecipanti potranno infatti ammirare una mostra di opere originali dell’autore, un’estensione artistica dei temi trattati nel testo che arricchisce la presentazione con la forza dell’immagine.





L’evento vede inoltre la partecipazione attiva di ANCRI Sicilia, l’Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, a testimonianza del valore civile dell’iniziativa. L’ingresso è libero e rappresenta un momento di confronto necessario per chiunque voglia riscoprire l’identità isolana lontano dagli stereotipi, guardando a quella forza invisibile che da sempre muove le fila della società siciliana.

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