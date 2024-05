“Sono lieto di essere stato relatore della legge approvata oggi all’unanimità, che istituisce i Consigli Comunali dei Ragazzi e delle Ragazze, che dà la possibilità ai Giovani della nostra Sicilia di poter esprimere la propria voce sul territorio. Finalmente riusciamo a dare uno spazio serio, dove far portare avanti le iniziative e le proposte delle nuove generazioni.” Questo dichiara l’Onorevole Mario Giambona, Vicepresidente del Gruppo Parlamentare del Partito Democratico all’ARS, al termine della discussione.

“Dare la possibilità di esprimere la propria opinione a coloro i quali, per questioni anagrafiche, non hanno ancora diritto di voto, è un punto fondamentale per poterli preparare alla cittadinanza attiva e alla vitalità della propria comunità sin da quanto possibile. Sono stati inoltre approvati 4 emendamenti a mia prima firma, con cui ho voluto estendere le competenze dei Consigli Comunali dei ragazzi e delle ragazze, potendo così realizzare delle iniziative di carattere sociale ed educativo sui temi che stanno più a cuore, quali ambiente, scuola, sport, e quelli utili alla loro formazione, quali educazione finanziaria, educazione affettiva, prevenzione alle tossicodipendenze. Questo traguardo – conclude Giambona – è un ulteriore punto in avanti per una partecipazione attiva, seria e sana, con l’obiettivo che le nostre comunità possano rifiorire.”

