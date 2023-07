Ieri in Sicilia si sono registrati diversi incendi che hanno interessato la macchia mediterranea. Le fiamme sono divampate nella zona di Valledolmo e hanno minacciato alcune aziende agricole. Fiamme anche tra Partinico e Balestrate, oltre che sulle Madonie, nella zona di Collesano. I nostri boschi rischiano a causa della follia dei piromani. I roghi vanno segnalati immediatamente al 1515 per un pronto intervento che nel territorio isolano é affidato alla dedizione e all’impegno del Corpo forestale della Regione siciliana. In Parlamento stiamo lavorando ad una riforma il settore per rendere più efficaci le misure di prevenzione degli incendi“. Lo afferma Vincenzo Figuccia, deputato regionale della Lega e questore dell’Ars.

